Doveva essere la parata del centenario, un’edizione speciale che avrebbe visto riversarsi per le strade di Manhattan migliaia di persone. Invece la Macy’s Thanksgiving Day Parade non si terrà nel giorno del Ringraziamento. Le condizioni meteorologiche estreme, che stanno interessando New York con forti raffiche di vento e temporali violenti, hanno spinto gli organizzatori e le autorità locali a far slittare l’evento a sabato 28 novembre.

Per la comunità newyorkese si tratta di un evento storico: dal 1924, anno di inizio della tradizionale parata americana, infatti, la Macy’s Thanksgiving Day Parade non era mai stata posticipata. Solo durante la Seconda Guerra Mondiale la sfilata venne cancellata per tre edizioni consecutive, dal 1942 al 1944, mentre nel 1971, sempre a causa delle avverse condizioni meteorologiche, gli organizzatori decisero di tenere a terra i giganteschi gonfiabili, ma la parata con i carri allegorici, le bande musicali e gli artisti si svolse ugualmente. Questa volta, però, tenere a terra i gonfiabili non sarebbe stato sufficiente a garantire la sicurezza di partecipanti e spettatori.

I motivi dello slittamento della parata

“Il Servizio Meteorologico Nazionale ha avvertito che una tempesta con forti raffiche di vento, superiori a 80 km/h, e piogge intense si sta intensificato al largo della costa sudorientale degli Stati Uniti nel giorno del Ringraziamento”, riferisce People. Fare alzare in volo i cento gonfiabili previsti eccezionalmente per l’edizione del centenario è apparso subito impossibile viste le norme introdotte nel 1977, che vietano il volo dei palloni della parata del Giorno del Ringraziamento di Macy’s quando il vento sostenuto supera i 37 km/h. “La sicurezza dei nostri partecipanti e spettatori è la nostra massima priorità”, hanno fatto sapere gli organizzatori e le autorità.

Nonostante il meteo avverso, la NBC onorerà la storica ricorrenza mandando in onda la parata del Giorno del Ringraziamento di Macy’s del 2025, mentre il sindaco di New York, Zohran Mamdani, il commissario di polizia e i dirigenti di Macy’s terranno una conferenza stampa sull’iniziativa nel pomeriggio del 26 novembre per fornire ulteriori informazioni sulla parata di sabato 28 novembre.