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Cronaca internazionale

“Mi ha lasciata senza preavviso”: lo sfogo dell’ormai ex compagna di Elon Musk

Sofferenza ma consapevolezza per il rapporto di coppia che ormai non c’è più: ecco la lunga lettera pubblicata sui social da Shivon Zilis

Alessandro Ferro
Visionario Il fondatore di Tesla, Elon Musk
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C’eravamo tanto amati. Parafrasando il celebre titolo dell’omonimo film del 1974, conosciamo un aspetto “nuovo” e molto spesso ignorato dell’uomo d’affari americano, Elon Musk, che interrompe la sua relazione con Shivon Zilis, compagna e confidente di lunga data dalla quale ha avuto 4 figli.

Lo sfogo di Zilis

In un lungo post su X, la donna sostiene di aver vissuto questo cambiamento in maniera repentina e improvvisa passando “dall’amore all’abbandono in una settimana e senza alcun preavviso”. Zilis, oggi 40 anni, scrive in modo dettagliato quanto segue: “Mi sento felice di aver potuto mostrare a Elon come ci si sente a essere profondamente compresi, accuditi e amati in modo pacifico con stabilità e dolcezza. Vista la natura tumultuosa della sua infanzia, l’anima spesso tormentata e quanto duramente lotta per l’umanità, volevo che provasse la forma più profonda e stabile di amore che questo mondo possa offrire. Il mio cuore è pieno sapendo di esserci riuscita, e spero che lasci un effetto positivo duraturo”.

La vita di coppia

Allegando anche alcuni messaggi che si è scambiata con Musk, l’ormai ex compagna aggiunge che esisteva uno spazio sicuro, “un luogo in cui tutti noi eravamo felicissimi di vederlo e che era sempre pieno di felicità e amore, non di guerra, in contrasto con la sua esistenza altrimenti militante (una pausa necessaria dal campo di battaglia dove poteva ricaricare cuore e anima prima di tornare là fuori)”, ha continuato la donna. “Adoravo essere quel luogo di equilibrio fatto di sicurezza, senso di calma e amore - e mi deliziavo nel riportare un sorriso sul suo viso quando era giù. Mi mancherà tantissimo”.

I ruoli di Zilis

Zilis, che ha ricoperto ruoli dirigenziali e di consulenza nelle sue aziende, è apparsa al fianco di Musk in occasione di incontri dell’élite politica negli ultimi anni. A maggio ha testimoniato durante l’acceso processo che ha visto Musk contrapposto agli altri co-fondatori di OpenAI. Il magnate ha una storia di relazioni sentimentali turbolente, da cui sono nati almeno una dozzina di figli e numerose battaglie per l’affidamento. Nel 2020, secondo la testimonianza di Zilis, Musk si offrì di donare il suo sperma per concepire figli tramite fecondazione in vitro: la coppia ebbe due gemelli in segreto nel 2021.

“Sto soffrendo”

La parte finale della breve lettera online, o memoria, è ancora più toccante e commovente. “L’ho amato più della vita stessa e lui mi ha insegnato cento vite di conoscenza e ha fatto traboccare la mia coppa di significato vitale, quindi c’è molta perdita - scrive Zilis - ma per fortuna abbiamo creato quattro bellissimi piccoli amori della mia vita. Sono così immensamente grata per i nostri figli che rendono ogni singolo giorno il migliore della mia vita! Spero e prego che lui e io possiamo essere grandi amici e co-genitori. Sto soffrendo, ma tengo profondamente a Elon e tiferò sempre per la sua felicità. Buon viaggio, Elon, il mondo è fortunato ad averti”.

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