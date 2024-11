Mar Rosso, yacht naufraga a nord di Marsa Alam. Dispersi 31 turisti e 14 membri dell'equipaggio: "Non risultano italiani coinvolti"

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia nel Mar Rosso: una delle navi Marine Traffic deputata al trasporto dei turisti è scomparsa dai radar. Stamattina, attorno alle 5.30, un membro dell'equipaggio ha lanciato l'sos e in quel momento la barca si trovava al largo delle coste di Hurgada. Da quel momento, poi, l'imbarcazione è scomparsa dai sistemi di rilevamento e i soccorsi giunti sul posto non ne hanno più trovato traccia. Pare che viaggiassero in 31 sull'imbarcazione, più i 14 membri dell'equipaggio, e stando alle informazioni che vengono riferite dal governatore del Mar Rosso, il generale Amr Hanafy, sono stati recuperati e messi in salvo alcuni turisti, anche se non sono ancora chiari i numeri. La Farnesina riferisce che non ci sarebbero italiani tra i passeggeri.

È ancora presto per conoscere le cause della tragedia, i soccorritori sono sul posto per cercare ulteriori superstiti da portare in salvo. Stanno operano elicotteri e motovedette per rintracciare la carcassa della barca che si è inabissata. La crociera è partita ieri e avrebbe dovuto attraccare questa mattina a Hurgada Marina. Le autorità egiziane per il momento non hanno reso noto quali siano le nazionalità dei turisti coinvolti, mentre le ambasciate si stanno muovendo per individuare eventuali connazionali.

La Farnesina si è attivata nell'immediato ed è in costante contatto con le autorità locali per escludere oltre ogni ragionevole dubbio la presenza di italiani che, al momento, non risulta dai dati ottenuti.

Articolo in aggiornamento