Il neonazista trans “Marla” fuori dal carcere femminile: “Una messa in scena”

Niente da fare per il neonazista trans. Nonostante sia considerato ufficialmente una donna, Marla Svenja Liebich - un tempo Sven - dovrà scontare la pena in un carcere maschile: questo quanto sancito dalla direzione della prigione femminile di Chemnitz. La permanenza nell’istituto rosa, dunque, sarà breve: come comunicato il ministero della Giustizia della Sassonia alla Dpa, le autorità hanno disposto il trasferimento in una struttura maschile per ragioni legate alla sicurezza delle detenute.

Nel 2025 Liebich aveva fatto modificare la propria registrazione di genere da maschile a femminile, sfruttando la legge iper-progressista che aveva scatenato parecchie polemiche. Una provocazione secondo molti, considerando le battaglie anti-Lgbt dell'attivista neonazista, senza dimenticare che al momento dell'arresto indossava abiti maschili e aveva la testa rasata. Nonostante ciò, Liebich - condannato a una pena detentiva complessiva di un anno e sei mesi senza condizionale per istigazione all'odio razziale, diffamazione e ingiuria - era stato inizialmente trasferito nel carcere femminile di Chemnitz.

La vicenda ha subito riacceso le polemiche attorno alla norma tedesca sull’autodeterminazione. Dai profili social di Liebich, attualmente gestiti da terzi, è arrivato l’attacco alle autorità: “Uno scandalo, allora la legge sull’autodeterminazione non vale più?”. Il ministro della Giustizia della Sassonia Constanze Geiert ha invece difeso la scelta dell’amministrazione penitenziaria: “È positivo che il carcere abbia fatto subito chiarezza e non si sia lasciato coinvolgere in alcuna messa in scena”.

E non è finita qui. Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, il tribunale di Halle sta valutando la possibilità di annullare le modifiche relative al nome e al genere.

Liebich è pronto a combattere: “Ci hanno sempre detto che il genere poteva essere scelto liberamente. E ora sono proprio le autorità della Sassonia-Anhalt a voler decidere quale genere abbia Liebich? Non avrebbero potuto smascherarsi in modo più clamoroso”, il messaggio apparso sui suoi canali social.