New York, disordini e arresti nella notte di festa per il titolo Nba: scuolabus devastati e in fiamme, cosa è successo

Purtroppo non è stata soltanto una notte di sani festeggiamenti. La vittoria del titolo Nba dei New York Knicks dopo 53 anni ha fatto scatenare la becera violenza di alcuni tifosi che hanno devastato autobus, scuolabus, distrutto un’auto della polizia fuori dal Madison Square Garden.

Numerosi arresti

Secondo quanto riferito dal NYPD (il Dipartimento di polizia di New York), nelle ultime ore sono già stati effettuati diversi arresti ma i dettagli sul numero delle persone fermate e sulle possibili accuse a loro carico sarebbero state rese noti in seguito. Come mostrano decine di video sui social, i rivoltosi hanno distrutto e incendiato autobus scolastici a Times Square, il cuore pulsante della Grande Mela.

Come mostra uno dei tanti video su X, due squilibrati sono stati visti saltare sopra un’auto della polizia mandando in frantumi il parabrezza anteriore. In un'altra scena concitata ripresa in video, gli agenti del NYPD hanno bloccato un tifoso fuori di sé allontanandone molti altri. L'uomo fermato, che indossava una felpa dei Knicks per le finali, è stato ammanettato e scortato via.

Il duro lavoro della polizia

Centinaia di agenti del NYPD in tenuta antisommossa si sono precipitati nella zona, respingendo i facinorosi da W31st Street. Gli agenti intervenuti hanno fermato diverse persone, costringendole a terra, mentre il resto della folla si è disperso per strada.

Alcuni poliziotti a cavallo hanno preso il controllo di un incrocio sulla 8th Avenue, cercando di disperdere la folla fuori dall'arena. “Faccio questo lavoro da 20 anni e non ho mai dovuto indossare l'equipaggiamento antisommossa", ha dichiarato al New York Post un agente all’esterno del Madison Square Garden.

La follia, insomma, ha preso il posto dell’euforia per un vittoria attesa da oltre mezzo secolo.

Mentre uno degli scuolabus veniva devastato, la folla in delirio circondava i delinquenti assistendo a quanto stava avvenendo. “Lo dovrò pagare con il mio prossimo stipendio”, ha gridato uno degli autisti degli scuolabus che nulla ha potuto contro la cieca violenza di chi glielo stava distruggendo. Un altro mezzo, invece, è stato incendiato.