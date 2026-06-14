I New York Knicks vincono il titolo Nba

I New York Knicks ce l'hanno fatta. Dopo 53 anni vincono il titolo Nba. L'ultima volta era successo nel 1973. La partita decisiva è stata gara 5 contro i San Antonio Spurs: la serie, al meglio delle 7, finisce così sul 4-1. New York ha vinto in trasferta per 94-90, con un altro grande recupero dopo quello di 29 punti in gara 4. A trascinare i Knicks la guardia Jalen Brunson: il 29enne ha segnato 45 punti ed è stato nominato Mvp (miglior giocatore) delle finali Nba.

Festa in strada nella Grande Mela

La città che non dorme mai si tinge di blu cobalto e arancio, i colori dei campioni. La gioia dei tifosi è incontenibile. Tutta l'area intorno al Madison square garden è stata invasa di persone che avevano voglia di festeggiare. un Ma la festa c'è stata in tutta la metropoli, con migliaia di persone radunate davanti ai maxi-schermi allestiti in diversi angoli della città. "History", ha scritto sui propri canali social il sindaco Zohran Mamdani. Per le strade risuona "Empire State of Mind", la celebre canzone di Jay-Z e Alicia Key.

Trump si congratula

Il presidente americano si congratula con i New York Knicks e con Jim Dolan per la vittora delle Nba finals. "Che anno è stato - scrive su Truth - ma soprattutto che incredibili vittorie nei playoff abbiamo visto tutti, in particolare le ultime quattro - Forse le più grandi nella storia del basket. Inoltre - aggiunge il presidente - stasera è nata una superstar. Il suo nome è Jalen Brunson, e - conclude - ce ne sono altri, tra cui Karl-Anthony Towns, OG Anunoby e il grande Patriot, Mitchell Robinson!".

"AFTER 53 YEARS, THE KNICKS ARE FINALLY NBA CHAMPIONS ONCE AGAIN!"



THE NEW YORK KNICKS WIN THEIR FIRST CHAMPIONSHIP SINCE 1973 pic.twitter.com/7JqXe4cU9e — NBA (@NBA) June 14, 2026

Giocatori in lacrime

A San Antonio, dove si è giocata la partita, i giocatori sono scoppiati in lacrime dalla gioia.

Brunson dopo aver abbracciato a bordo campo il padre, l'ex giocatore di Nba Rick Brunson, è riuscito a dire solo poche parole ai microfoni di Espn prima di salire sul palco con indosso una maglietta nera con la scritta Nba Champion e alzare la coppa. Per New York questa vittoria vale la storia, molto di più dei Mondiali di calcio appena iniziati.