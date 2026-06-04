Paura a Francoforte: cede il carrello del Boeing 787 e l'aereo collassa sulla pista

Tanta paura questa mattina all'aeroporto di Francoforte, dove si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un Boeing 787. Mentre si trovava ancora in posizione di parcheggio, il carrello anteriore dell'aereo si è retratto inaspettatamente, piegandosi. Alcune persone sono rimaste coinvolte e ci sono stati dei feriti.

Eine Boeing 787 von Lufthansa ist am Flughafen Frankfurt am Main am Gate auf die Nase gekracht. Der Zwischenfall ereignete sich am Donnerstag kurz vor dem geplanten Abflug nach Los Angeles. Mehrere Arbeiter wurden verletzt.

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Stando a quanto riferito fino ad ora, il fatto si è verificato intorno alle 12.45 di stamani, giovedì 4 giugno. L'aereo Dreamliner della Lufthansa si trovava fermo al gate dell'aeroporto ed era nella fase di preparazione. Fortunatamente non c'erano ancora passeggeri a bordo, ma sul velivolo si trovavano già alcuni membri dell'equipaggio oltre al personale di terra, in quel momento impegnato nelle operazioni che precedono la partenza. Improvvisamente è accaduto l'imponderabile. Il carrello anteriore dell'aereo ha ceduto di colpo, e il muso del velivolo si è schiantato al suolo. Come conseguenza, il vettore della Lufthansa è rimasto pericolosamente inclinato in avanti.

Sono subito partiti i soccorsi. A quanto pare alcune persone sono rimaste ferite e c'è stato bisogno di assistenza medica, anche se per fortuna pare che nessuno sia grave. Non sono stati impiegati mezzi di soccorso.

Il volo Lufthansa per Los Angeles è stato annullato. L'aereo, infatti, è rimasto gravemente danneggiato. Non avrebbe potuto in alcun modo prendere il volo.

Lufthansa ha avviato un'unità di crisi finalizzata a chiarire le cause dell'accaduto. L'aereo è abbastanza nuovo, dato che è stato consegnato alla compagnia solo all'inizio dell'anno. Eppure si è verificato un simile incidente. Sarà necessario capire se a causare il disastro sia stato un errore meccanico oppure umano.

"Il carrello di atterraggio anteriore