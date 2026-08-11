Urla “Allah akbar” e assalta due poliziotti: fermato a Tolosa uomo con tre coltelli

A Tolosa ennesimo caso di attacco al coltello in Europa con l’aggressore che urla “Allah Akbar” mentre cerca di colpire le sue vittime, in questo caso due agenti della polizia municipale della città francese. Eppure, sul caso, non sta indagando la procura antiterrorismo. Tutto è accaduto nel pomeriggio di ieri, quando l’aggressore si è avvicinato alla pattuglia, composta una agente di 34 anni e un agente di 48 anni, con la scusa di chiedere un’informazione. Gli agenti, che non hanno percepito il pericolo, si sono fatti avvicinare ma a quel punto l’aggressore si è scagliato improvvisamente contro di loro.

Il momento dell'attacco (Redazione web)

La nazionalità dell’uomo armato non è stata resa nota ma quel che si sa finora è che con sé aveva 3 coltelli. L’attacco è stato fulmineo: l’aggressore ha sfoderato la lama arrivando a sfiorare la carotide del poliziotto, oltre a ferirlo al braccio con lesioni che hanno richiesto diversi punti di sutura. La collega, invece, ha riportato una ferita da taglio al braccio e un fendente diretto al giubbotto antiproiettile, che le ha salvato la vita. L’uso del gas lacrimogeno ha infine permesso ai poliziotti di neutralizzare e arrestare l’assalitore. Entrambi gli agenti sono stati ricoverati. L’aggressione riporta in primo piano l’emergenza sicurezza e la persistente minaccia dell’estremismo religioso nelle città francesi. Il comune di Tolosa ha annunciato l’intenzione di proporre i due agenti per il conferimento della medaglia della sicurezza interna.

“Questa sera, due poliziotti municipali sono stati aggrediti con un’arma da taglio mentre si trovavano sul campo, in rue d’Austerlitz, per garantire la sicurezza dei cittadini di Tolosa. Sono state inoltre segnalate frasi a carattere terroristico. I due agenti sono stati presi in cura presso il CHU di Rangueil. L’autore dei fatti è stato rapidamente arrestato. I miei pensieri vanno ai nostri due agenti, alle loro famiglie e ai loro colleghi. Rivolgo loro tutto il mio sostegno e auguro loro una pronta guarigione”, ha dichiarato il sindaco di Tolosa. “Fatti odiosi e inaccettabili. Coloro che ci proteggono sono diventati dei bersagli. Tutti i miei pensieri vanno a questi due agenti, alle loro famiglie e ai loro colleghi. Questa barbarie richiede una risposta implacabile”, ha dichiarato da parte sua il sindaco di Nizza.