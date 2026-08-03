Perù, distrutte 2 famiglie italiane. Il caso dell’aereo troppo vecchio

Doveva essere il momento più emozionante del viaggio in Perù di due famiglie italiane che, dopo la visita alle Isole Ballestas, erano salite a bordo di una piccola aeronave diretta sulle Linee di Nazca, uno dei simboli del Paese. Ma quel volo si è invece trasformato in una tragedia. Tra le 13 persone morte l’altroieri nello schianto del Cessna 208B Grand Caravan della compagnia Aerodiana figurano sette turisti italiani, due tedeschi, due spagnoli e i due membri dell’equipaggio peruviano. Tra le vittime c’è Paolo Gianturco, 59 anni di Monza, manager di Deloitte, morto insieme alla moglie, Cristina Maria Bianco, 57 anni, e ai figli Matteo, 24 anni, e Pietro, 18 anni. «È una tragedia immensa che sconvolge tutta la nostra comunità professionale», ha dichiarato l’amministratore delegato di Deloitte, Fabio Pompei, ricordandolo come «un grande innovatore» e una persona capace di ispirare colleghi e collaboratori.

Dolore anche a Seregno per la scomparsa di Massimo Angelucci, 58 anni, della moglie Elena Sala, 58 anni, e del figlio Lorenzo, 24 anni. Angelucci era titolare della Icma Tecno di Lissone, azienda specializzata nella componentistica meccanica, dove lavorava anche la moglie. Lorenzo si era laureato da poche settimane al Politecnico di Milano. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso «l’immenso dolore» e il «profondo cordoglio», suo e del governo.

L’aereo era decollato alle 12.10 da Pisco e, alle 13.01, il comandante ha dichiarato l’emergenza via radio, facendo scattare le procedure di allerta dell’aeroporto María Reiche. Pochi minuti dopo, ogni comunicazione si è interrotta. Il relitto è stato individuato subito da un’altra aeronave, che ha avvistato una colonna di fumo nella zona agricola di Pueblo Viejo, dove il velivolo si era schiantato, incendiandosi. Il ministero dei Trasporti del Perù ha aperto un’inchiesta affidata alla Direzione generale dell’Aeronautica civile. Tra le ipotesi al vaglio, il maltempo sembra perdere peso, mentre la principale pista porta alle condizioni del velivolo. Il Cessna 208B Grand Caravan, immatricolato OB-2001-P, aveva circa venticinque anni di servizio. Gli investigatori stanno verificando lo storico della manutenzione e l’eventuale presenza di anomalie. Ad alimentare i dubbi c’è un video diffuso da un’emittente locale che mostra l’aereo perdere alcuni frammenti d’ala prima di precipitare, mentre sul luogo della tragedia gli investigatori hanno acquisito la documentazione tecnica dell’aereo.

Gli enormi geoglifi di Nazca possono essere ammirati nella loro interezza solo dall’alto, alimentando un fiorente mercato di voli turistici, ma proprio questi collegamenti sono da anni al centro delle polemiche. Scarsa manutenzione, velivoli datati, le continue virate necessarie per consentire ai passeggeri di osservare i disegni nel deserto e i venti della zona sono tra i fattori di rischio. Quello di sabato è infatti il quinto incidente mortale nei voli turistici su Nazca negli ultimi diciotto anni. Nel 2022 un Cessna 207 della Aerosantos precipitò provocando sette vittime; nel 2010 altri due incidenti causarono complessivamente tredici morti, mentre nel 2008 un velivolo della Aero Ica si schiantò contro un’abitazione dopo aver urtato cavi dell’alta tensione, uccidendo cinque francesi. Dopo le tragedie del 2010 il governo peruviano introdusse norme di sicurezza più severe, ma molti residenti continuano a definire questi piccoli aerei «bare volanti». I 13 corpi sono stati trasferiti all’Istituto di medicina legale di Ica e sarà l’inchiesta aperta ieri a Lima a stabilire se il disastro sia stato provocato da un guasto meccanico, da un cedimento strutturale, da un errore umano, da una raffica di vento anomala o da una tragica combinazione di fattori.