Regina Camilla, le rivelazioni sulla battaglia di re Carlo contro il cancro: “Niente lo ha fermato”

A due anni di distanza dall’annuncio della malattia di re Carlo, la regina Camilla ha parlato apertamente delle difficoltà incontrate nel mantenere segreta la diagnosi di cancro prima che venisse resa pubblica. Per celebrare il 30° anniversario dell’organizzazione benefica Maggie’s, di cui Camilla è presidente, Buckingham Palace ha scelto di realizzare un breve documentario, in cui la regina ha parlato dell’importanza del sostegno ai malati di tumore e dell’esperienza personale vissuta nel 2024.

Il retroscena

Il 5 febbraio 2024 Carlo III annunciava di avere un cancro alla prostata, ma la diagnosi era arrivata mesi prima, nel novembre 2023. Tra queste due date si inserisce il momento in cui la regina Camilla ha dovuto mostrare tutto il suo coraggio, rispettando i doveri istituzionali nonostante la notizia scioccante della malattia del marito e il silenzio imposto dalla situazione e dalla famiglia reale. Era il 31 gennaio 2024 e Camilla inaugurava ufficialmente il nuovo centro Maggie’s Presso il Royal Free Hospital di Londra.

Le parole di Camilla

“Ricordo di essere andata da Maggie’s subito dopo la diagnosi del Re. Nessuno poteva dire nulla in quel momento. È stato piuttosto difficile”, ha raccontato la regina nel corto girato a Clarence House, proseguendo: “Stavo quasi per dire qualcosa, ma, sai, ho pensato che non fosse il momento giusto. Avevo solo una gran voglia di sfogarmi, ma ovviamente non potevo. Ho osservato tutte le persone che soffrivano e tutti i loro legami e credo che questo mi abbia fatto capire ancora di più quanto fossero importanti questi luoghi e la profondità delle loro esperienze”.

L’elogio a re Carlo

Nei sette minuti di documentario la regina ha sottolineato il coraggio del Re che, dopo la diagnosi, ha scelto di concentrarsi sul lavoro e sui doveri reali, il suo modo per affrontare la situazione con dedizione e rigore. “Niente lo ha fermato. Ha semplicemente detto ‘Questo è il mio modo di fare. Me la caverò’”, ha rivelato Camilla. Noto per essere un maniaco del lavoro, re Carlo - che ora si trova nella residenza estiva di Balmoral per le vacanze - non ha cambiato il suo approccio alla vita e alle responsabilità della Corona e la regina Camilla lo ha elogiato, descrivendo un uomo determinato a non rallentare e soprattutto a non lasciarsi imporre limiti neppure dalla malattia: “Non rallenterà e non farà quello che gli viene detto”.