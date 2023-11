Mosca schiera il missile ipersonico Avangard: cosa nasconde la mossa di Putin

La Russia ha piazzato un missile balistico intercontinentale ipersonico Avangard in un silo nella regione di Orenburg, nella parte sud-occidentale del Paese. Vladimir Putin aveva annunciato questo jolly militare nel 2018, spiegando che era una risposta allo sviluppo di una nuova generazione di armi statunitensi, nonché un sistema missilistico in grado di penetrare le difese di Washington. Il ministero della Difesa di Mosca, hanno spiegato i media russi, ha ora pubblicato alcuni video che mostrerebbero il trasporto del suddetto missile all'interno del luogo predisposto all'eventuale lancio.

Il missile Avangard

" L'attuazione delle misure previste per il 2023 per riarmare le forze missilistiche strategiche con un sistema missilistico con un'unità ipersonica aumenterà le capacità di combattimento delle forze nucleari strategiche del nostro Paese ", ha affermato lo stesso ministero della Difesa russo. Ma quali sono le caratteristiche di questo missile? Secondo le autorità militari della Federazione Russa, l'Avangard sarebbe in teoria in grado di viaggiare a 27 volte la velocità del suono. Putin lo aveva presentato come capace di colpire " come un meteorite, come una palla di fuoco ".

Sempre secondo Mosca, il missile da 20.000 miglia orarie con un veicolo planante ipersonico sarebbe in grado di lasciare l'atmosfera terrestre prima di colpire qualsiasi bersaglio nel mondo in meno di 30 minuti. Il video diffuso dal ministero russo mostra il missile che viene lentamente caricato su una cisterna, prima che una colonna di veicoli armati lo conduca al sito di lancio. Si vede quindi l'Avangard essere posizionato in verticale. Il video poi passa ad un'animazione rozza progettata per mostrare le capacità dell'arma.

La Russia stringe i muscoli

" L'Avangard è invulnerabile all'intercettazione da parte di qualsiasi mezzo di difesa missilistico esistente e potenziale del potenziale avversario ", si era vantato Putin parlando del missile in questione. Adesso, cinque anni dopo, un rapporto di Pool Number 3 ha fatto presente che "il prossimo sistema missilistico ipersonico Avangard è entrato in servizio di combattimento" .

Nella regione di Orenburg starebbero proseguendo i lavori per riequipaggiare la formazione missilistica Yasnensky con il sistema missilistico basato su silo Avangard. " L'infrastruttura dell'area di posizione è stata preparata per lo schieramento del prossimo reggimento missilistico in servizio di combattimento, comprese le strutture per preparare i turni di servizio, il servizio di combattimento e il riposo del personale ", si legge nell'articolo.

L’ultimo video del missile Avangard è diventato virarle poche settimane dopo che l'intelligence ucraina aveva affermato che due importanti test russi di missili con capacità nucleare non erano andati a buon fine. Il primo novembre, le forze di Mosca avevano testato il missile balistico intercontinentale RS-24 Yars, l'elemento principale della componente terrestre delle forze nucleari strategiche russe. Il missile " è andato fuori rotta, come durante le precedenti esercitazioni di comando e controllo " del 25 ottobre, ha spiegato Kiev. Allo stesso modo, il lancio di prova del missile balistico RSM-56 Bulava da un sottomarino missilistico il 25 ottobre 2023 non ha avuto successo.