Scontro tra due treni a nord di Londra, feriti gravi tra personale e passeggeri

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Momenti di apprensione nel Regno Unito per una collisione tra due treni avvenuta nell'area di Bedford, città situata a circa 80 chilometri a nord di Londra. A renderlo noto è stata la polizia dei trasporti britannica, che ha comunicato di essere intervenuta in seguito alle segnalazioni dell'incidente.

Sul luogo dello scontro sono in corso le operazioni di soccorso per verificare le condizioni delle persone coinvolte e mettere in sicurezza l'area. Un'eliambulanza e una squadra specializzata nella gestione delle aree a rischio (Hazardous Area Response Team) sono state inviate sul luogo, ha reso noto l'East of England Ambulance Service, precisando che l'accaduto è stato classificato come 'major incident'. "Invitiamo le persone a evitare la zona", ha aggiunto il servizio di emergenza, senza fornire al momento ulteriori dettagli sulla dinamica dello scontro o sul numero delle persone coinvolte.

A causa della collisione, il traffico ferroviario è stato interrotto sulla tratta compresa tra Bedford e Luton, con possibili disagi per i viaggiatori.

Feriti gravi tra personale e passeggeri

Ci sono "feriti gravi" tra il personale di bordo e i passeggeri, ha riferito il sindacato britannico Rail, Maritime and Transport (Rmt). "Il pensiero di tutto il sindacato è rivolto alle persone coinvolte e continuiamo a monitorare la situazione", ha aggiunto il portavoce del sindacato, citato dai media britannici.

La ministra dei Trasporti: "Profondamente preoccupata"

La ministra dei Trasporti britannica Heidi Alexander si è detta "profondamente preoccupata" per le notizie riguardanti la collisione tra treni avvenuta a Bedford. "Stiamo collaborando con il settore ferroviario e i partner locali per fornire supporto ai passeggeri", ha aggiunto.

L'impatto improvviso e una carrozza uscita dai binari: le prime informazioni

Secondo le prime informazioni ci sarebbero dei feriti. Secondo quanto riferito sui social media da un passeggero - scrive Sky News - l'impatto sarebbe stato "improvviso" e la terza carrozza di uno dei due convogli sarebbe "uscita dai binari".

Secondo la prima ricostruzione dei media, lo scontro ha coinvolto due treni della East Midlands Railway diretti a Londra St Pancras, uno partito da Nottingham e l'altro da Corby.

Il treno da Corby avrebbe tamponato quello da Nottingham a circa 4 chilometri a sud della stazione di Bedford. Immagini pubblicate sui social mostrano passeggeri che si aggirano fra i binari vicino ai treni danneggiati dalla collisione ma ancora sui binari.