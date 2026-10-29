“Sei disgustoso, mettiti in forma”. L’attacco choc di Trump al giornalista Reuters

Una domanda sulla cancellazione di un comizio in Kansas si è trasformata nell’ennesimo scontro tra Donald Trump e la stampa. Questa volta nel mirino del presidente americano è finito un giornalista della Reuters, insultato per il suo aspetto fisico dopo aver chiesto spiegazioni sulla decisione di rinunciare all’appuntamento elettorale previsto per il fine settimana.

L’episodio si è verificato subito dopo l’atterraggio dell’Air Force One. Come ricostruito da Mediaite, il reporter ha domandato al tycoon se la cancellazione della tappa in Kansas fosse legata alla stanchezza per i numerosi viaggi delle ultime settimane. Trump, forse fraintendendo la domanda e interpretandola come un riferimento alle proprie condizioni di salute, ha reagito duramente: “Sei malato a fare una domanda del genere. Sei malato. Per chi lavori?”.

Quando il giornalista ha risposto di lavorare per la Reuters, il tycoon ha rincarato la dose: “Sei un individuo malato. La Reuters è terribile, tra l’altro”. Il cronista ha provato a chiarire le proprie intenzioni, spiegando di voler semplicemente verificare che il presidente stesse bene. Ma il tentativo non è servito a placare Trump, che ha spostato l’attenzione sull’aspetto fisico del suo interlocutore: “Guardate questo tizio. È completamente fuori forma”.

Il presidente ha quindi spiegato le ragioni della mancata visita in Kansas, escludendo qualsiasi problema di salute. “Sapete qual è il motivo? Non penso di dover andare in Kansas. Domani andrò in Florida e, se dovesse esserci qualcos’altro, lo farò”, ha precisato, sottolineando di sentirsi perfettamente e ricordando al giornalista di averlo seguito negli ultimi quattordici giorni.

Lo scambio si è concluso con un’ultima raffica di insulti rivolti al reporter: “Sei disgustoso. Mettiti in forma. Hai un aspetto terribile!”. Un attacco personale arrivato in risposta a una domanda che, almeno apparentemente, riguardava semplicemente la stanchezza per gli spostamenti e non lo stato di salute del presidente.