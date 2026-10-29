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Cronaca internazionale

“Sei disgustoso, mettiti in forma”. L’attacco choc di Trump al giornalista Reuters

Il cronista gli chiede se abbia cancellato il comizio in Kansas per la stanchezza dei troppi viaggi. Il presidente fraintende la domanda e lo attacca

Massimo Balsamo
US President Donald Trump speaks at a midterm campaign rally at the Rock Hill Sports & Event Center in Rock Hill, South Carolina on October 29, 2026. (Photo by Kent NISHIMURA / AFP)
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Una domanda sulla cancellazione di un comizio in Kansas si è trasformata nell’ennesimo scontro tra Donald Trump e la stampa. Questa volta nel mirino del presidente americano è finito un giornalista della Reuters, insultato per il suo aspetto fisico dopo aver chiesto spiegazioni sulla decisione di rinunciare all’appuntamento elettorale previsto per il fine settimana.

L’episodio si è verificato subito dopo l’atterraggio dell’Air Force One. Come ricostruito da Mediaite, il reporter ha domandato al tycoon se la cancellazione della tappa in Kansas fosse legata alla stanchezza per i numerosi viaggi delle ultime settimane. Trump, forse fraintendendo la domanda e interpretandola come un riferimento alle proprie condizioni di salute, ha reagito duramente: “Sei malato a fare una domanda del genere. Sei malato. Per chi lavori?”.

Quando il giornalista ha risposto di lavorare per la Reuters, il tycoon ha rincarato la dose: “Sei un individuo malato. La Reuters è terribile, tra l’altro”. Il cronista ha provato a chiarire le proprie intenzioni, spiegando di voler semplicemente verificare che il presidente stesse bene. Ma il tentativo non è servito a placare Trump, che ha spostato l’attenzione sull’aspetto fisico del suo interlocutore: “Guardate questo tizio. È completamente fuori forma”.

Il presidente ha quindi spiegato le ragioni della mancata visita in Kansas, escludendo qualsiasi problema di salute. “Sapete qual è il motivo? Non penso di dover andare in Kansas. Domani andrò in Florida e, se dovesse esserci qualcos’altro, lo farò”, ha precisato, sottolineando di sentirsi perfettamente e ricordando al giornalista di averlo seguito negli ultimi quattordici giorni.

Lo scambio si è concluso con un’ultima raffica di insulti rivolti al reporter: “Sei disgustoso. Mettiti in forma. Hai un aspetto terribile!”. Un attacco personale arrivato in risposta a una domanda che, almeno apparentemente, riguardava semplicemente la stanchezza per gli spostamenti e non lo stato di salute del presidente.

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