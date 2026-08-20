Nigeria, si ribalta un’imbarcazione diretta alle risaie: recuperati i corpi di 40 di bambini

Una traversata verso i campi di riso si è trasformata in tragedia in Nigeria, dove un’imbarcazione carica di agricoltori si è ribaltata mentre attraversava un corso d’acqua. Il bilancio provvisorio è di almeno 47 morti, molti dei quali donne e bambini. L’incidente è avvenuto nella città di Gorau, nell’area di Goronyo, nello Stato di Sokoto, nel nord-ovest del Paese. Secondo quanto riferisce il quotidiano locale Daily Trust, che cita testimonianze raccolte sul posto, sulla barca si trovavano oltre 70 persone quando, poco dopo la partenza, l’imbarcazione si è capovolta.

La maggior parte dei passeggeri sarebbe stata composta da bambini e ragazzi tra i 10 e i 15 anni, diretti insieme agli altri occupanti verso le risaie della zona per partecipare alle attività agricole. “Posso confermare che finora sono stati recuperati circa 40 corpi di bambini”, ha dichiarato Abdulkadir Yusuf, responsabile locale dell’Autorità nazionale per le vie navigabili interne.

Secondo Sarkin Daji, uno dei capi della zona, al momento dell’incidente i passeggeri stavano raggiungendo i campi di riso per le attività di semina o raccolta. Le operazioni di ricerca proseguono, mentre resta da chiarire la sorte delle altre persone che si trovavano a bordo e le cause che hanno provocato il ribaltamento dell’imbarcazione.