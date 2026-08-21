Si rovescia una barca in Nigeria: bimbi e donne tra le oltre 50 vittime

Una tragedia che assume sempre più i contorni di una strage. Non soltanto di persone, ma soprattutto di bambini. È di oltre 50 morti il bilancio di una barca rovesciatasi in un fiume vicino alla città di Gorau nello stato di Sokoto, nel nord-ovest della Nigeria. A bordo vi erano tantissimi minori di età compresa tra i 10 e i 15 anni.

L’imbarcazione trasportava numerose famiglie di contadini, incluse donne e bambini, probabilmente dirette verso i campi di riso per la semina o la raccolta. Molti si spostano lungo i fiumi durante la stagione delle piogge (tra aprile e ottobre), nonostante la pericolosità: non solo braccianti, ma anche i proprietari di aziende agricole. A gennaio almeno 25 persone sono morte nello Stato di Yobe, sempre nel nord del paese africano, in un incidente simile. Secondo le testimonianze raccolte dal giornale locale Daily Trust, si stima che a bordo ci fossero oltre 70 persone e che l’imbarcazione si sia ribaltata poco dopo la partenza.

«La situazione è grave. Abbiamo già seppellito 46 corpi e altri cinque sono stati appena recuperati dal fiume», ha dichiarato Ibrahim Musa, ex consigliere del villaggio di Gorau. Samaila Garba, 55 anni, residente nella zona, ha riferito all’Associated Press che sua nipote di 13 anni, Jamila Usman, è fra le vittime. Il timore è che il bilancio sia ancora più drammatico.