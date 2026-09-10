Svizzera, si ribalta un bus turistico con 48 persone a bordo. La polizia: “Morti e feriti”

Diverse persone hanno perso la vita, altre sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto un pullman turistico nella Svizzera orientale. A riferirne è stata la polizia locale. L’incidente è avvenuto tra i comuni di Susch e Zernez, nel cantone dei Grigioni, nella parte orientale del paese. “Diverse persone hanno perso la vita nell’incidente dell’autobus (...) Altre sono rimaste ferite”, ha comunicato su X la polizia cantonale senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente o sulla nazionalità delle vittime. La Farnesina sta verificando l’eventuale presenza di italiani.

La polizia ha confermato che “diversi servizi di emergenza” sono stati coinvolti nelle operazioni. Secondo la stampa svizzera, l’autobus apparteneva alla compagnia turistica olandese Oad, che offre viaggi in tutta Europa. Zernez è la porta d’accesso al Parco Nazionale Svizzero, una vasta area alpina ben conservata di circa 170 km quadrati con oltre 100 km di sentieri escursionistici nella valle dell’Engadina.