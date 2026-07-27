Terrore in Francia, tre feriti in attacco con coltello a Parigi. Fermato un uomo: “Allah mi ha mandato per uccidere delle donne”

Tre persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello avvenuto questa mattina vicino a Porte de Clichy, nella zona nord di Parigi. Lo scrive Le Figaro citando fonti di polizia. Un sospettato è stato fermato. Secondo Le Parisien l’uomo sarebbe un 31enne con problemi di salute mentale. Le vittime dell’aggressione sarebbero tre donne, una delle quali incinta. Una sarebbe in condizioni gravi.

L'attentatore di Parigi ripreso in un video (Redazione web)

Attentato a Parigi, come stanno i feriti

Le tre persone ferite hanno 19, 24 e 36 anni. Secondo quanto appreso da Le Figaro da fonti di polizia due delle vittime sono attualmente in condizioni critiche, mentre la terza ha riportato ferite meno gravi, ma nessuna è in pericolo di vita.

0 of 5 ++ Tre feriti in un attacco con il coltello a Parigi, fermato un uomo ++ Judicial police work in a cordoned off area after a knife-wielding man wounded three people in Paris on July 27, 2026. A man suspected of injuring three people in Paris using "two knives" was "quickly" arrested, the Paris Police Prefecture. "Three identified victims were treated by emergency responders and transported to the hospital" the same source said. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP) (KENZO TRIBOUILLARD/AFP) ++ Tre feriti in un attacco con il coltello a Parigi, fermato un uomo ++ Judicial police work in a cordoned off area after a knife-wielding man wounded three people in Paris on July 27, 2026. A man suspected of injuring three people in Paris using "two knives" was "quickly" arrested, the Paris Police Prefecture. "Three identified victims were treated by emergency responders and transported to the hospital" the same source said. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP) (KENZO TRIBOUILLARD/AFP) ++ Tre feriti in un attacco con il coltello a Parigi, fermato un uomo ++ French police block a street after a knife-wielding man wounded three people in Paris on July 27, 2026. A man suspected of injuring three people in Paris using "two knives" was "quickly" arrested, the Paris Police Prefecture. "Three identified victims were treated by emergency responders and transported to the hospital" the same source said. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP) (KENZO TRIBOUILLARD/AFP) ++ Tre feriti in un attacco con il coltello a Parigi, fermato un uomo ++ French police and rescuers walk down a street after a knife-wielding man wounded three people in Paris on July 27, 2026. A man suspected of injuring three people in Paris using "two knives" was "quickly" arrested, the Paris Police Prefecture. "Three identified victims were treated by emergency responders and transported to the hospital" the same source said. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP) (KENZO TRIBOUILLARD/AFP) ++ Tre feriti in un attacco con il coltello a Parigi, fermato un uomo ++ Judicial police work in a cordoned off area after a knife-wielding man wounded three people in Paris on July 27, 2026. A man suspected of injuring three people in Paris using "two knives" was "quickly" arrested, the Paris Police Prefecture. "Three identified victims were treated by emergency responders and transported to the hospital" the same source said. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP) (KENZO TRIBOUILLARD/AFP)

“Allah mi ha mandato per uccidere delle donne”

Quanto al movente parlando con la stampa, il ministro dell’Interno Laurent Nunez ha affermato di rimanere “molto cauto” rispetto alle motivazioni dell’atto violento commesso da un uomo “che fa dichiarazioni incoerenti”.

Il sospetto è stato rapidamente arrestato “da un agente fuori servizio del quartier generale della polizia di Parigi e ha fornito un’identità falsa“, ha dichiarato ancora il ministro dell’Interno. È in corso un’indagine. Secondo i primi elementi emersi, la pista del terrorismo “non è privilegiata” dagli inquirenti. “Tuttavia - ha fatto sapere una fonte vicina alle indagini -all’inizio eravamo su quella pista, perché quel tipo ha detto ’Allah mi ha mandato per uccidere delle donne’. Ma riteniamo si tratti di un folle”.

La procura antiterrorismo non è al momento incaricata delle indagini.