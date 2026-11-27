Negli Stati Uniti anche il Thanksgiving finisce sotto la lente del politicamente corretto. Mentre per milioni di americani il Giorno del Ringraziamento resta soprattutto una festa familiare, in diverse università e scuole il 27 novembre è diventato l’occasione per mettere sotto accusa la narrazione tradizionale, tra colonialismo, “cancellazione culturale” e giornate di lutto.

Alla George Washington University, il 18 novembre, è andato in scena “Breaking Bread: The Cost of Celebration”, un evento pensato per analizzare Thanksgiving, Natale e Independence Day attraverso una “lente intersezionale”. Nel programma comparivano temi come “appartenenza, esclusione, cancellazione culturale e danno storico”, con l’obiettivo dichiarato di riflettere sulla memoria collettiva e sulle “complessità del celebrare all’interno di una società diversa”.

Linea simile all’University of Wisconsin-Milwaukee, dove l’American Indian Student Center ha organizzato “AlterNative Giving”, presentato come “un’alternativa significativa alla narrazione tradizionale del Thanksgiving”, con particolare attenzione alle culture e alle tradizioni indigene.

Ancora più esplicita Salem State University, che ha promosso il Thanksgiving anche come “National Day of Mourning”. Sul sito dell’ateneo si ricorda che il campus sorge sul territorio ancestrale della tribù Massachusett e si parla di “genocidio e rimozione forzata”. Occidental College descrive invece la festività come un “promemoria del colonialismo dei coloni e del suo devastante impatto” sulle popolazioni native.

Il fenomeno non riguarda soltanto le università. In Virginia, nelle scuole della Loudoun County, alcuni genitori hanno contestato lezioni che presentavano il Thanksgiving come un “Day of Mourning”. In Oregon, il Bethel School District rimanda addirittura a un kit intitolato “Decolonizing Thanksgiving”, pensato per “combattere il razzismo nelle scuole”. Anche il San Diego County Office of Education insiste sulle diverse interpretazioni della ricorrenza, ricordando come il Thanksgiving possa avere significati molto differenti per le comunità native.

Insomma, anche la più americana delle feste finisce nel mirino della rilettura identitaria: meno tacchino e famiglia, più trauma storico e decolonizzazione.