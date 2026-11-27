Da quando Carlo III ha dato forma al suo regno, cominciando a mettere in pratica il modello ideale di sovrano che aveva in mente, parte dell’attenzione dei media e degli storici si è inevitabilmente spostata sul futuro della monarchia, cioè il principe William. Gli esperti hanno formulato le prime congetture sulle intenzioni del principe di Galles una volta salito al trono. Ci sarebbero già delle prime indicazioni in tal senso, ricavate dall’osservazione dei temi a cui William tiene di più e degli eventi a cui prende parte (per esempio l’Earthshot Prize, cofondato dal principe nel 2020 e dedicato ai migliori progetti per la tutela dell’ambiente, oppure il colloquio dello scorso 24 novembre con il primo ministro Andy Burnham, incentrato sulla condizione dei senzatetto). Secondo un nuovo libro, però, una delle prime azioni del futuro Re William non sarà un’iniziativa umanitaria, bensì una mossa che potrebbe mettere definitivamente fuori gioco il principe Harry.

Un cambiamento “radicale”

Nell’ultimo periodo di regno della regina Elisabetta i giornali britannici commentavano il desiderio dell’allora principe di Galles Carlo di realizzare un modello di “monarchia snella”, con un numero minore di reali senior al servizio della Corona. Una strategia nata per ridurre i costi e applicata anche ad altri ambiti della gestione della Casa Reale (per esempio l’amministrazione delle grandi dimore come Buckingham Palace). Da quando è diventato Re Carlo III sta tentando di attuare questa sua idea, estendendola anche ai progetti di beneficenza (pensiamo al Coronation Food Project, il piano contro lo spreco alimentare nel Regno Unito lanciato dal sovrano in occasione della sua incoronazione, nel 2023). Il principe William potrebbe seguire questa impostazione quando sarà il suo turno per regnare ma, avverte il Daily Mail, il cambiamento potrebbe essere ancora più “radicale”, soprattutto per quel che concerne l’organizzazione della royal family.

Il nuovo volto della Corona

Nel suo nuovo libro “Dukes of Hazard”, in uscita il 25 febbraio 2027, l’esperto reale e redattore senior del Daily Beast Tom Sykes dichiara che il principe William avrebbe già studiato il modo per trasformare e far evolvere l’immagine della monarchia quando metterà la corona sul capo. Una rivoluzione interna che stravolgerebbe l’assetto attuale della royal family. L’erede al trono, riporta il Daily Mail, avrebbe intenzione di togliere i titoli e il trattamento di altezza reale a tutti i membri della famiglia che non hanno incarichi ufficiali e, dunque, non parlano e non partecipano a eventi pubblici a nome della monarchia britannica. Ai primi posti della lista dei reali destinati a perdere i titoli ci sarebbero Harry, Meghan e i loro figli.

“Cambiamento”

La drastica riduzione di membri senior nella royal family rischierebbe di inasprire i contrasti con i Sussex. William, però, non ne sarebbe affatto turbato. Del resto fu proprio l’erede al trono, citato dal Guardian, ad affermare durante l’intervista a “The Reluctant Traveler” di Apple Tv, nell’ottobre 2025: “Il cambiamento è nei miei programmi” dopo l’ascesa al trono. “Cambiare in meglio”. L’idea di William sarebbe quella di ridefinire l’essenza delle origini nobiliari, che non si concretizzerebbe più in un privilegio di nascita, bensì in “titoli di lavoro”, scrive Sykes. Una sorta di qualifica professionale, diciamo così, un ruolo che non necessariamente viene ereditato, ma che è fondamentale per lavorare al servizio dell’istituzione.

Non ci sono mezze misure

Il principe di Galles vorrebbe realizzare una versione più estrema della “monarchia snella” di Carlo III. Una “ristrutturazione massiccia”, la definisce Tom Sykes nel suo libro. Una fonte dell’autore molto vicina a William, citata dal Daily Mail, chiarisce le ragioni di tale, apparente inflessibilità: “Se sei un membro della royal family che svolge incarichi ufficiali, partecipando a eventi pubblici, viaggiando per tutto il Paese, occupandoti di questioni diplomatiche e governative, ricoprendo un ruolo pubblico, stringendo mani, alzandoti dal letto in un mercoledì piovoso per andare a Sheffield, allora sarai un’altezza reale e avrai il titolo di principe o principessa. Otterrai un appannaggio, uno stipendio e una casa. Una sola casa”. L’insider specifica ulteriormente: “Se non fai queste cose e non sei un membro della royal family con incarichi ufficiali, non avrai diritto al trattamento di altezza reale, né a una dimora gratuita o sovvenzionata, né a trattamenti di favore. Sarai un privato cittadino libero di vivere come vuole e guadagnare denaro come preferisce”.

Il futuro di Charlotte e Louis

L’eventuale riduzione dei working member della famiglia reale britannica potrebbe avere un’altra conseguenza, oltre a quella relativa alla rimozione dei titoli dei Sussex: una maggiore libertà per i principi Charlotte (11 anni) e Louis (8 anni), secondogenita e terzogenito di William e Kate, di scegliersi il futuro che preferiscono. I due potranno decidere di servire la monarchia, oppure di avere vite e lavori del tutto indipendenti. Naturalmente questo discorso non riguarda il primogenito, George, il cui futuro, scrive Sykes, “è già stabilito”.

Affetto e vendetta?

Tutto ciò significa anche che la presunta strategia del principe William potrebbe avere due interpretazioni, due scopi: la rivalsa nei confronti di Harry e Meghan da una parte, il desiderio, dettato dall’affetto paterno, di vedere Charlotte e Louis felici dall’altra. Quest’ultima interpretazione lascerebbe intuire anche la volontà dell’erede al trono di evitare a tutti i costi che tra i suoi figli emergano gli stessi attriti esistenti tra lui e Harry. Tuttavia l’insider di Tom Sykes sostiene che le intenzioni di William non nascondano “una crudele revoca di privilegi” e spiega: “Il colpo da maestro nella proposta di William sta nel fatto che lui la presenta come la liberazione per i suoi figli. E questo è ciò in cui crede davvero”.

Nessuna eccezione

Inevitabilmente, secondo Tom Sykes, la rimozione dei titoli di Harry e Meghan avrebbe ripercussioni anche sul destino dei loro figli, i principi Archie (7 anni) e Lilibet Diana (5 anni). Nel suo libro l’esperto scrive che il principe di Galles non avrebbe alcuna intenzione di fare eccezioni per i suoi nipoti: “Secondo il piano di William i titoli di principe e principessa dei figli di Harry e Meghan, il principe Archie e la principessa Lilibet, saranno rimossi in base alle leggi vigenti, insieme al trattamento di altezza reale e ai titoli di Harry e Meghan”.

Un metodo già usato

William avrebbe già pensato anche al modo più rapido per attuare la sua presunta strategia. Gli esperti della Costituzione e della Legge britannica gli avrebbero consigliato di attuare i suoi propositi attraverso le lettere patenti, cioè un documento ufficiale attraverso il quale il sovrano rende pubblica la sua volontà. Nel 1917 Giorgio V usò proprio le lettere patenti per stabilire le regole inerenti ai titoli e allo stile reale in vigore ancora oggi. Il Re, come ricorda il sito punto di riferimento della nobiltà britannica Debrett’s, sancì che il titolo di principe e principessa e il trattamento di altezza reale spettasse solo ai figli del monarca in carica, ai figli dei figli maschi del sovrano (ecco perché Archie e Lilibet sono diventati principi quando Carlo III è salito al trono) e al nipote maschio del principe di Galles (quest’ultimo caso attualmente non è presente, visto che il principe George è ancora un bambino). Anche la regina Elisabetta usò le lettere patenti nel 2012, ricorda il magazine Hello, per modificare le regole del 1917, estendendo il titolo di principi e il trattamento di altezze reali anche a Charlotte e Louis. Nel’ottobre 2025 Re Carlo usò lo stesso atto ufficiale per togliere i titoli e il trattamento di altezza reale al fratello Andrea.

L’aspetto economico

Una riduzione dei reali al servizio della monarchia implicherebbe una drastica riduzione delle spese, aspetto che sarebbe di primaria importanza per l’erede al trono. Il taglio dei costi, infatti, dovrebbe avere un impatto positivo sulla popolarità della monarchia perché, scrive Sykes, potrebbe garantire “un grande sostegno da parte dell’opinione pubblica in una nazione che è sempre più insofferente verso i costi e quelli che vengono percepiti come gli eccessi di un’enorme Casa Reale”. Una maggiore popolarità assicura la sopravvivenza dell’istituzione, proprio ciò per cui i reali britannici hanno dovuto lottare, in special modo negli ultimi anni, a causa del comportamento dei Sussex e dell’ex principe Andrea. Questi ultimi, poi, hanno perso da tempo gran parte del consenso popolare. Nel suo libro Sykes lascerebbe intendere che dopo l’ascesa al trono il principe William potrebbe essere disposto a escludere definitivamente Harry dalla cerchia dei reali, se questo implicasse il rafforzamento dell’immagine della Corona.