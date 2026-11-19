Natalie Harp, 35 anni, non è un politico tantomeno una Segretaria nel senso ministeriale del termine, eppure sembra avere accesso a Donald Trump in misura superiore a quella di molti funzionari della sua amministrazione.

L’ultima dimostrazione è arrivata da Manila, dove mercoledì l’assistente personale del presidente è comparsa direttamente alle sue spalle durante l’incontro bilaterale con il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr.. Vestita di blu, con una piccola borsa nera, Harp è rimasta seduta dietro Trump mentre il presidente discuteva con il suo omologo filippino. Tant’è che qualcuno l’aveva scambiata per una traduttrice.

La donna è conosciuta con un soprannome decisamente singolare: the human printer, la stampante umana. Un appellativo che descrive una delle sue funzioni principali: selezionare, stampare e consegnare personalmente a Trump articoli di giornale, messaggi, documenti e contenuti pubblicati sui social network. Il presidente continua infatti a preferire la carta agli schermi per una parte significativa delle informazioni che riceve. Harp si è ritagliata così una posizione strategica, diventando uno dei canali attraverso cui le notizie raggiungono quotidianamente il capo della Casa Bianca.

Ma oltre la carta c’è di più: Harp accompagna Trump anche durante le partite di golf, gli sottopone materiale informativo e contribuisce alla gestione del famigerato account Truth Social.

Il rapporto tra Harp e Trump affonda le radici in una vicenda personale. Originaria della California, la donna ha raccontato di aver combattuto contro un cancro osseo e di considerare il presidente americano responsabile della propria sopravvivenza. Secondo la sua testimonianza, la legge Right to Try, firmata da Trump nel 2018 per facilitare l’accesso di pazienti gravemente malati a determinati trattamenti sperimentali, le avrebbe consentito di ottenere accesso a cure salvavita.

Dopo un intervento pubblico nel 2019, Harp partecipò alla Convention repubblicana del 2020, lavorò per l’emittente conservatrice One America News Network e nel 2022 entrò stabilmente nell’organizzazione di Trump. Da allora la sua presenza è diventata pressoché costante, prima a Mar-a-Lago e successivamente alla Casa Bianca.

Dalle mani di questa donna passerebbe anche parte della sicurezza nazionale. Nell’agosto scorso, un’inchiesta di MS NOW scoprì che Harp avrebbe lavorato alla Casa Bianca per circa un anno senza aver completato la procedura ordinaria per ottenere il nulla osta di sicurezza necessario all’accesso a determinate informazioni classificate.

Secondo le fonti citate dall’emittente, la collaboratrice avrebbe ottenuto ripetute proroghe per presentare la documentazione richiesta, completando infine la procedura dopo un intervento personale di Trump. La Casa Bianca ha precisato che Harp dispone attualmente di un’autorizzazione di sicurezza, difendendo pubblicamente il profilo.

La questione è particolarmente sensibile perché il suo incarico la porta a trascorrere molto tempo accanto al presidente, anche durante viaggi e incontri nei quali possono essere trattate informazioni riservate.

Un altro episodio ha contribuito a far emergere pubblicamente l’importanza di Harp nell’entourage presidenziale. Nel luglio scorso, durante la missione in Turchia, Trump avrebbe cambiato segretamente velivolo in seguito a una possibile minaccia iraniana contro la sua sicurezza. Una mossa alla James Bond la cui ricostruzione ha occupato le prime pagine dei quotidiani del mondo intero. Secondo il Washington Post, Harp figurava nel ristretto gruppo di collaboratori trasferiti insieme al presidente su un aereo militare, mentre altri funzionari rimasero sul velivolo originario.