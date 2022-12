Valanga in Austria sulla pista da sci: un sopravvissuto, si cercano i dispersi

Articolo in aggiornamento

Una valanga si è staccata questo pomeriggio alle 15 raggiungendo una pista da sci nel comprensorio sciistico di Lech/Zuers, nella regione occidentale del Vorarlberg in Austria. La slavina ha raggiunto dieci persone, che sono rimaste sepolte sotto la neve. " Una persona è stata salvata mentre proseguono le operazioni per ritrovare le altre ", così ha spiegato un portavoce senza fornire dettagli sulla loro sorte. Un escursionista, ferito, è stato tratto in salvo ma le operazioni sono fortemente rallentante dal sopraggiungere del buio.