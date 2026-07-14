Velivolo Ryanair perde una ruota in pista: paura all’aeroporto di Lanzarote

Il distacco di uno pneumatico da un velivolo in pista, colto dalle telecamere esterne, ha scatenato il panico all'aeroporto di Lanzarote lo scorso fine settimana: non sono stati forniti tutti i dettagli del problema tecnico alla base dell'incidente, dal momento che le indagini sono tuttora in corso, ma le immagini sono diventate in breve virali sul web e sui social media.

Stando a quanto riferito dalla stampa locale, i fatti si sono verificati nella tarda serata di sabato 11 luglio. Una delle gomme del carrello di un aereo della compagnia irlandese Ryanair si è completamente staccato durante una manovra effettuata sulla pista dello scalo delle Canarie: lo pneumatico ha iniziato a rimbalzare e rotolare lungo il piazzale di sosta e la pista, generando una certa apprensione tra gli addetti dell'aeroporto, preoccupati per il fatto che il pesante oggetto potesse colpire altri mezzi o ferire gli operatori.

Le squadre di sicurezza dell'aeroporto sono intervenute subito dopo per recuperare la ruota e rimuoverla dall'asfalto. Le autorità aeroportuali e la compagnia aerea hanno confermato che non ci sono stati feriti tra i passeggeri o il personale di terra, e non sono stati registrati danni materiali significativi alla pista o ad altre strutture dello scalo.

L'evento ha sollevato particolare attenzione mediatica perché si è inserito in un periodo delicato per i velivoli della flotta Ryanair. Soltanto il giorno precedente, venerdì 10 luglio, un altro grave incidente aveva colpito un volo della compagnia (FR1879 da Salonicco).

In quel caso, il distacco di un pezzo del motore aveva frantumato il finestrino di un Boeing, provocando una violenta decompressione e il parziale risucchio all'esterno di un uomo, fortunatamente salvato dagli altri passeggeri a bordo.