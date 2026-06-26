In vendita Villa Skyfall che ha ispirato James Bond: il prezzo è 85 milioni di dollari

Un sogno per pochissimi che potranno permettersela, dal momento che il costo di partenza è di 85 milioni di dollari: da poche ore è in vendita Villa Skyfall nella località di Stone Creek Ranch, quartiere esclusivo di 37 super ville lussuosissime a meno di un’ora di distanza da Miami, Florida, esattamente a Delray Beach. Ma quel che più conta è il nome di questo immobile, quello che ha ispirato il celebre e omonimo film con James Bond.

Le caratteristiche della villa

“Ispirata alla raffinatezza e al fascino cinematografico di James Bond, Villa Skyfall è un'affermazione di grandezza, potenza e design, immersa in 1 ettaro di terreno privato affacciato sul lago”, spiega la società immobiliare che ne ha preso l’incarico. Tra le caratteristiche principali della proprietà che viene sponsorizzata sui social, si tratta di un complesso di 2.130 metri quadrati su un unico piano affacciato sul lago; ampia suite padronale con bagno Spa, salone privato e cabina armadio su due livelli; 8 ulteriori suite con camera da letto distribuite su due ali private. Non è mica finita qui: c’è anche una galleria automobilistica di livello museale con piattaforma espositiva girevole, un padiglione benessere in stile resort con Spa, piscina coperta, sauna e centro fitness ma anche cinema privato, sala da poker, campo sportivo, putting green e campo da calcio.

La frase di Bond

"Non sentirti mai in colpa per desiderare qualcosa di più della media": questa frase cinematografica di James Bond è citata dalla Prestige Designe Homes sponsorizzando la villa sul proprio sito web. L’ispirazione è, come accennato, al celebre film del 2012. “Entrate in Villa Spectre, una tenuta costruita appositamente per Bond. Questa proprietà è perfetta per l'appassionato di immobili che, come James Bond, apprezza le cose belle della vita”. Sì, perché il nome originale della residenza di lusso è Villa Spectre ma è stata costruita ispirandosi al nome cinematografico di Villa Skyfall. Gli ambienti sono spaziosi e lussuosi: a proposito di auto, nella ricca collezione non poteva mancare una Aston Martin DB5 che è un modello storico utilizzato dai Sean Connery. Un centro benessere, invece, è riprodotto come se si fosse all’interno di una foresta tropicale mentre.

La tenuta

All’esterno, invece, una piscina di quasi 30 metri possiede anche giochi di fuoco, oltre a quelli d’acqua. Nel cuore della tenuta si trova il grande salone, uno spazio spettacolare con lampadari di cristallo, alti soffitti e splendide viste sul lago. L'adiacente Spectre Lounge è un rifugio per l'intrattenimento, che evoca l'eleganza e la mistica degli iconici incontri di Bond. Adiacente al salone, la zona pranzo vanta un tavolo da pranzo in onice brasiliano per 20 persone, perfetto per ospitare sontuose serate. “Villa Spectre offre sei lussuose suite con camera da letto, tra cui due grandi suite primarie con armadi in stile boutique e bagni privati ​​in stile spa, progettati come ritiri sereni e sofisticati.