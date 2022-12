Zelensky verso Washington: e i caccia Usa lo scortano in volo

Cresce l'attesa per il viaggio di Volodymyr Zelensky verso gli Stati Uniti. Il volo del presidente ucraino, partito dall'aeroporto di Rzeszow, in Polonia, è scortato da un aereo militare americano. Zelensky raggiungerà Washington, dove incontrerà Joe Biden, terrà una conferenza stampa e parlerà davanti al Congresso, prima di fare ritorno in patria.

Il viaggio di Zelensky

Gli Stati Uniti stanno lavorando in stretta collaborazione con Kiev per assicurare la massima sicurezza a Zelensky durante la visita, la prima negli Stati Uniti del capo di Stato ucraino dallo scoppio della guerra. Secondo la road map diffusa dai media statunitensi, Biden dovrebbe accogliere l'ospite d'onore alla Casa Bianca alle 14 del pomeriggio ora locale, le 20 in Italia. Alle 18:15, sempre ora statunitense, Zelensky dovrebbe arrivare a Capitol Hill, per poi chiudere la trasferta con un discorso al Congresso quando a Roma sarà notte fonda.

Secondo quanto riportato dalla Cnn, Zelensky ha viaggiato in treno dall'Ucraina alla Polonia. È quindi sceso a Przmysl, cittadina polacca a ridosso del confine ucraino, ed è salito su un suv 4x4 che l'ha portato all'aeroporto di Rzeszow, dove si è imbarcato per gli Stati Uniti.

" In viaggio verso gli Stati Uniti per rafforzare la resilienza e le capacità di difesa dell'Ucraina. Io e Biden discuteremo della cooperazione tra Ucraina e Stati Uniti. Terrò anche un discorso al Congresso e una serie di discorsi bilaterali ", ha twittato Zelensky. " Volodymyr mi auguro che il tuo volo stia andando bene. Sono felice di averti qui. Molto da discutere ", ha replicato Joe Biden.

I hope you’re having a good flight, Volodymyr. I’m thrilled to have you here. Much to discuss. https://t.co/SsRdsAnSDb — President Biden (@POTUS) December 21, 2022

L'attesa di Washington

Nella capitale americana, intanto, è tutto pronto per l'arrivo di Zelensky, anche se al momento non ci sono strade chiuse al traffico. È probabile che tra qualche ora il security service bloccherà la strada pedonale davanti alla Casa Bianca, come sempre quando ci sono visite di capi di Stato e di governo, e che il leader ucraino possa entrare da una strada laterale direttamente nel South Lawn. Non è escluso che, per motivi di sicurezza, Zelensky possa arrivare in elicottero, come è solito fare il presidente Biden.

Ma di che cosa parleranno Biden e Zelensky? Il sito Axios ha scritto che il presidente Usa annuncerà l'invio di batterie di difesa missilistica Patriot in Ucraina. I Patriot, ricordiamo, sarebbero i sistemi di difesa missilistica più avanzati finora consegnati dall'Occidente alle forze di Kiev, che li ha richiesti con insistenza per proteggersi dagli intensi attacchi aerei condotti nelle ultime settimane dalla Russia sulle infrastrutture civili e, in particolare, sulla rete elettrica nazionale.

Il Congresso, inoltre, dovrebbe contestualmente approvare lo stanziamento di altri fondi per 45 miliardi di dollari a favore dell'Ucraina, che porterebbero il totale degli aiuti economici e militari degli Stati Uniti a oltre 100 miliardi di dollari.