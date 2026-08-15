Accoltella la sorella 18enne, poi cade dalla finestra: morto un 26enne a Genova

Un 26enne è morto nel pomeriggio a Genova dopo essere precipitato dalla finestra di un appartamento al quinto piano di una palazzina nella zona di San Teodoro, sulla salita San Francesco da Paola. Poco prima, durante una lite, il giovane avrebbe colpito con un coltello la sorella di 18 anni, provocandole una ferita fortunatamente non grave. La ragazza è stata soccorsa e trasferita in codice giallo all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Ancora da chiarire le circostanze della caduta: gli investigatori dovranno accertare se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente. Per il ragazzo i soccorsi sono stati inutili: è deceduto sul posto. Intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e personale sanitario del 118. L’indagine è coordinata dalla Procura di Genova.