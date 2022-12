Il vetro rotto, poi l'aggressione all'autista. Paura sul filobus a Milano

Lo scorso sabato sera in piazzale Lotto è avvenuta l'ennesima aggressione ai danni di un autista Atm. La vicenda è avvenuta a bordo di un filobus 91.

La violenza è avvenuta alle 22 quando un uomo è salito sul bus e ha cominciato a prendere a pugni il vetro che separa la postazione del guidatore dal resto del mezzo. La protezione dopo qualche colpo è finita in frantumi e non essendoci più protezioni tra l'aggressore e il guidatore, il primo si è scagliato sul secondo cercando di strattonarlo. Fortunatamente non è riuscito a ferirlo in maniera seria. Allo stesso tempo, però, l'autista sotto choc si è recato all'ospedale. Quest'ultimo è stato accompagnato dagli operatori del 118 all'ospedale San Carlo in codice verde. L'aggressore che ha terrorizzato anche tutti i passeggeri è un uomo marocchino di 42 anni. Non ha alcun permesso di soggiorno e ha già precedenti. Infatti, è stato denunciato precedentemente per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Una volta scattato l'allarme, la Security Atm è intervenuta celermente riuscendo a bloccare l'aggressore e consegnandolo alla polizia. Anch'essa arrivata poco dopo.