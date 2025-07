I Cerea celebrano il meglio dello street food

Mancano tre settimane a Gli Artisti dello Streetfood, la kermesse ideata dalla famiglia Cerea che ogni estate trasforma La Cantalupa – quartier generale di Da Vittorio, il ristorante tristellato di Brusaporto – in un teatro a cielo aperto dedicato alla cucina di strada d’autore. L’appuntamento, giunto alla nona edizione, è fissato per il 23 luglio e promette di mantenere la sua cifra giocosa e spettacolare, confermandosi una delle feste gastronomiche più attese dell’anno.

Il format è ormai consolidato: chef stellati e streetfooders si ritrovano per una sera nei giardini della tenuta di Brusaporto per un confronto non competitivo, ma neanche troppo. L’idea è quella di creare un ponte tra i due estremi del mondo food, abbattendo barriere stilistiche e culturali a colpi di fritti, marinature, panini, tacos e riletture gourmet. L’edizione 2025 si muove nel solco di questa tradizione, ma con un tema inedito: Tropical Night. Ecco allora che l’estate rovente diventa pretesto per evocare atmosfere caraibiche e sapori da giungla urbana, in una rilettura esotica dello street food contemporaneo.

Come sempre, la lista dei partecipanti mescola nomi noti e new entry. Ai veterani – come Errico Recanati di Andreina, Marco Sacco del Piccolo Lago e Vincenzo Piccirillo dell’Antica Friggitoria La Masardona – si affiancano nuove firme del cibo di strada internazionale: Pedro Fiol da Cuba con il suo Monkey in The City, Angie Zhou de Le Nove Scodelle, Mihai Toader del Soro Lume e Alex Petricean di NOUA, entrambi da Bucarest. Una selezione che conferma la vocazione sempre più globale dell’evento e la volontà dei Cerea di raccontare un’idea aperta e contaminata di cucina popolare.

La “sfida” – che non è mai dichiarata, ma che ogni anno appassiona pubblico e addetti ai lavori – si gioca tra carretti, food truck e isole gastronomiche. A decretare il vincitore morale dell’edizione sarà il pubblico stesso, in un percorso che premia più il gusto che la tecnica, più la sorpresa che il pedigree.

Accanto agli ospiti, immancabile la partecipazione della squadra Da Vittorio, con una nutrita rappresentanza degli chef di casa sparsi per l’Italia (e non solo): Edoardo Tizzanini da DaV by Da Vittorio Louis Vuitton Milano, Paolo Rota da Saint Moritz, Davide Colombo da DaV Milano, Davide Galbiati da DaV Mare, Oliver Piras da Il Carpaccio di Parigi.

A condurre la serata sarà Nicola Prudente, in arte Tinto, volto noto della tv e voce storica di Decanter su Radio2. L’intrattenimento musicale sarà curato dal team di Incanto, mentre la direzione artistica porta la firma del laboratorio di Gabriele Rizzi, con la regia di Massimo Plebani. Quanto al beverage, i partner sono scelti con la consueta attenzione dalla famiglia Cerea: tra i nomi già confermati Antinori, Ferrari Trento, Frescobaldi, Grappa Nonino, Monzio Compagnoni, 1895 Coffee Designers by Lavazza, solo per citarne alcuni. A questi si aggiungono General Fruit, Elisir de Cort, Distilleria Orobica, Cantine Giorgi, Cantine Florio e Mixheart.

Quanto ai partner tecnici, la serata vedrà coinvolti BMW (che fornirà il parco auto per gli spostamenti degli ospiti), MYM per gli allestimenti, SgLighting per il service, Donati Advertising Studio per il coordinamento, e L’Energia.

L’elenco completo dei partecipanti è ancora in aggiornamento, ma una cosa è certa: anche quest’anno Gli Artisti dello Streetfood promette di essere il momento

più festoso e spensierato dell’estate gastronomica italiana. E per scoprire chi si aggiudicherà lo scettro di miglior interprete della cucina di strada 2025 non resta che affilare il palato e prepararsi alla Tropical Night.