Un frame tratto da un video della Polizia che, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un italiano di 52 anni per omicidio e incendio aggravati, Milano, 25 novembre 2026 Il provvedimento riguarda due roghi dolosi dell'11 e del 26 ottobre scorsi in un condominio di via Piero Bottoni a Milano, dove l'uomo risiede. Il 26 ottobre l'incendio � stato appiccato nell'appartamento al secondo piano dove abitava una donna di 83 anni, con disabilit� e allettata, morta per un'intossicazione da monossido di carbonio e gravi lesioni. ANSA / ufficio stampa Polizia ++FOTO DIFFUSA DALL'UFFICIO STAMPA - USARE SOLO PER ILLUSTRARE OGGI LA NOTIZIA INDICATA NEL TITOLO - NON ARCHIVIARE � FOTO NON IN VENDITA - DA USARE SOLO PER FINI GIORNALISTICI - NPK+++

Rosalba Persico lasciava aperta la porta di casa. Non per distrazione e nemmeno per fiducia nel prossimo, che a 83 anni si è già messa alla prova abbastanza. Lo faceva per necessità. Era disabile, costretta a letto da tempo, e nel suo bilocale al secondo piano di via Piero Bottoni, al Vigentino, aspettava così chi poteva servirle: un vicino, un soccorso, una mano. Il 26 ottobre, secondo l’accusa, da quella porta è entrato un uomo con la benzina. L’ha versata sul divano del soggiorno, ha dato fuoco e se n’è andato. Lei non poteva alzarsi, né tanto meno scappare. È morta per il monossido di carbonio, con gravi ustioni, nella casa che le fiamme hanno distrutto.

Quando sono arrivati vigili del fuoco, 118 e polizia, il condominio un nome ce l’aveva già. Gli inquilini hanno indicato subito William Besia, un 52enne che abita nel palazzo con la famiglia. Nessuna esitazione, nessun «forse»: lo conoscevano. Nelle ore prima del rogo, raccontano, aveva minacciato alcuni di loro di dare fuoco al palazzo dopo che si era infastidito per le auto parcheggiate sotto il porticato del complesso condominiale. E due settimane prima, l’11 ottobre, proprio in quel porticato che sotto le palazzine fa da parcheggio, aveva bruciato delle masserizie con un accelerante. Benzina anche lì.

Ci è voluto un mese perché il sospetto del cortile diventasse un’ordinanza. La sezione Omicidi della Squadra mobile guidata dal funzionario Filippo Bosi e coordinata dal dirigente Emanuele Fattori, insieme alla squadra investigativa del commissariato Scalo Romana, la Scientifica e il Nucleo investigativo antincendio dei vigili del fuoco, ha ricostruito gli spostamenti dell’uomo quella mattina. Poi è arrivata la chimica: la benzina sul divano è identica a quella trovata sotto la copertura del cortile, e il confronto con le analisi sui suoi vestiti ha dato esito positivo. Mercoledì pomeriggio lo hanno arrestato per omicidio e incendio aggravati.

Così mercoledì in via Bottoni è successo qualcosa che nei palazzi milanesi di solito non accade: ha applaudito, tutto lo stabile. Uno gli ha detto: «Meno male che ti hanno arrestato loro».

Il 52enne non è nuovo alle carte bollate: ha precedenti ed era sottoposto alla sorveglianza speciale. In passato, racconta chi lo conosce, rubava auto di lusso con la banda di San Siro. Ma nella sua storia non risulta un solo accesso psichiatrico: nessun ricovero, nessuna diagnosi, nessuna follia a cui appellarsi.

Ora è a San Vittore. Le indagini sono ancora nella fase preliminare e l’eventuale colpevolezza la stabilirà una sentenza definitiva. Intanto resta quella porta, lasciata aperta per chi avrebbe dovuto aiutare una donna di 83 anni e invece l’ha uccisa.