Si erano conosciuti su Tinder. Lui era bello e premuroso, si chiamava Lucas ed era brasiliano. In realtà non si chiamava Lucas e non era brasiliano, ma in questa storia è la bugia meno grave.

Alicia Carreras ha 22 anni, lavora sui social e paga l’affitto, anche per lui: vanno a vivere insieme quasi subito, dalle parti di piazzale Loreto. A marzo lei trova sul telefono di lui chat pornografiche con altre ragazze. Lui piange, giura e le consegna l’iPhone: il codice cambialo tu. Oggi il pentimento si misura in password. Di notte, però, mentre lei dorme, prende il telefono di lei e si copia foto e video, comprese le confidenze delle amiche. Oggi li tiene come un’arma.

Il resto lo conosce chiunque abbia letto un fascicolo per maltrattamenti. Lei non può scendere da sola a comprare le sigarette, lui fa la spesa con il bancomat di lei. Gli insulti arrivano a ogni discussione. Due volte le mani al collo, una per una partita persa a Fortnite.

La notte del 16 settembre lei gli dice che non ce la fa più. Lui prende un coltello in cucina e, racconta Alicia, per sette ore le ripete che è morta e che suo padre è «prontissimo» a caricare il cadavere in macchina. Lei chiede di poter mandare un ultimo messaggio alla madre. La salva una lezione di arti marziali: lui esce per andarci e annuncia che al ritorno picchierà anche lei. Che aspetta che lui scenda. Poi suona alla vicina e va a denunciarlo.

Fin qui, un uomo violento. Da qui in poi tocca allo Stato. Il gip gli vieta di avvicinarsi a meno di mille metri, con il braccialetto elettronico. Se il braccialetto non è disponibile, scatta il divieto di abitare in provincia di Milano. Peccato che per la paura Milano l’abbia già lasciata lei, scappata in un’altra regione. Il braccialetto arriva sei settimane dopo e, secondo i carabinieri, lui ha già provato a manometterlo. Intanto, da un profilo TikTok rubato, scrive agli amici di lei: «Ti vengo a sgozzare».

Alicia ha perso dieci chili, non esce più e si fa portare la spesa a casa. Le hanno offerto una casa protetta, dove però il telefono va consegnato. «Devo andare io in carcere al posto suo?».

Il Codice rosso, la legge del 2019, promette a chi denuncia ascolto e protezione in tempi rapidi, perché ogni giorno perso può costare una vita. Ad Alicia finora ha garantito un braccialetto in ritardo. Lui intanto è riuscito a farsi intervistare dalle Iene. Il 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, le piazze erano piene di scarpe rosse. Alicia era chiusa in casa ad aspettare la spesa.