Anche per la vicesindaca, Anna Scavuzzo, è arrivato il momento di aprire ufficialmente la campagna elettorale - anche se puntualizza di avere ufficializzato la sua disponibilità a scendere in campo già mesi fa - per le primarie del centrosinistra, con un evento che si è tenuto ieri sera al Teatro Elfo Puccini. «Mi piacerebbe essere la prima sindaca di centrosinistra della città» confessa: «Non chiedo il voto perché sono una donna, ma certamente per il fatto di portare uno sguardo femminile che si traduce in politiche femministe». La mia idea di città? «Internazionale, accogliente, inclusiva, ambiziosa, ma che non perde di vista le esigenze della quotidianità». Il mio valore aggiunto? «L’esperienza» perché io «il sindaco in qualche momento l’ho già fatto, lo dico senza superbia, perché mi è chiaro che un conto è fare il sindaco e un conto è fare il vice sindaco».

Nella ressa degli aspiranti sindaci del centrosinistra - sette in totale di cui tre del Pd ovvero Anna Scavuzzo, il capogruppo in Regione e membro della segreteria nazionale Pierfrancesco Majorino e Lorenzo Pacini, assessore a Verde, manutenzioni stradali, casa, edilizia scolastica, politiche giovanili del Municipio 1, e poi il civico Tommaso Goisis, già negli staff degli assessori Chiara Bisconti e Gabriele Rabaiotti, l’indipendente Carlotta Cossutta, ricercatrice della Statale, Mario Calabresi, giornalista e scrittore, fondatore di Chora Media e l’assessore al Bilancio e Piano straordinario Casa del Comune Emmanuel Conte con la lista «La civica Milano» - è arrivato il momento della resa dei conti. Scavuzzo sfida i suoi competitor a un confronto vero sui programmi «siccome ancora non ho ascoltato nulla da parte dei miei sfidanti al di là dei due stadi o dell’assessorato in periferia» ironizza. Sulla data entro cui svolgere le primarie del centrosinistra «non darei un aut aut - dice con fair play - perché sarebbe poco cortese nei confronti della coalizione. Mi sembra però che l’orientamento di tutti sia farle a febbraio, bisogna capire se insieme a quelle nazionali. Se fosse così, a me va bene». Il programma «sarà necessario invece scriverlo tutti insieme».

Proprio per questo la vicesindaca e assessore alla Rigenerazione urbana e Educazione si limita a indicare dei punti fondamentali della sua candidatura, a partire dalla «ricostituzione del rapporto di fiducia con la città stessa, sentire che la città torna a sognare insieme alla sua politica un percorso di crescita». Un modo elegante, molto di più di quello dei suoi sfidanti non organici alla giunta, per prendere le distanze dal malcontento che si percepisce in città. «Accade sempre - ha sottolineato - che quando lavori, quando prendi decisioni e quando amministri, la luna di miele è meno efficace rispetto a quando cominci». Poi attenzione al tema educativo, settore del quale si è occupata direttamente in questi anni come assessore, con la promessa di abbattere le liste d’attesa per i nidi, che vedono ancora un migliaio di famiglie rimaste fuori. «Lavorare sull’educazione vuol dire lavorare sulla giustizia sociale»: la strategia è quella di implementare i servizi per rendere più attrattiva Milano per quelle famiglie che se ne stanno andando perché non ce la fanno a vivere in città.

Sul tema scivolosissimo dell’urbanistica, delega che Scavuzzo ha ereditato dopo le dimissioni dell’ex assessore Giancarlo Tancredi per le inchieste della Procura, ammette sotto traccia che «occorre riordinare le regole con cui si disegna la città». Non nasconde che per risollevarsi «verosimilmente ci vorrà qualche anno, perché è un processo che va accompagnato con un investimento sulle risorse umane, sulla digitalizzazione, e sulla macchina amministrativa», che vuole «efficiente come quella di Maria Teresa d’Austria». «Non ci si può sedere al tavolo con gli imprenditori- ammette - se non si è in grado di dare tempi certi sulle pratiche, elemento che mette il pubblico nelle condizioni di dettare la legge agli operatori privati». Così il Piano straordinario casa da 10mila alloggi - la seconda promessa - va portato a termine. Ma anche «l’edilizia residenziale sociale è rimasta indietro dal 2019».