Alla lunga processione dei candidati sindaci al cantiere di via Baldinucci 46, occupato dal Comitato delle Famiglie sospese da novembre, e diventato il simbolo dello stallo dell’urbanistica per via delle inchieste della Procura, partite tre anni fa, si è aggiunto Mario Calabresi.

Dopo le visite di Matteo Perego di Cremnago, proposto da Fi come candidato sindaco del centrodestra e di Pierfrancesco Majorino (Pd), ieri il pellegrinaggio del giornalista e scrittore che ha camminato in modo funambolico sulla questione senza attaccare il Comune, ma senza avere nemmeno nulla da dire.

«Sono venuto perché queste famiglie sono vittime incolpevoli, la loro colpa è soltanto quella di aver avuto il sogno di aver investito in una casa. Oggi sono sospese da troppo tempo: hanno bisogno di risposte certe, di un iter chiaro, di recuperare le loro case e credo che questa sia una questione che non è di destra nè di sinistra, ma debba essere assolutamente una priorità di tutti i milanesi» ha sentenziato.

Calabresi accoglie la proposta lanciata dallo sfidante Majorino di sottoscrivere un documento condiviso con gli altri candidati per individuare una soluzione: «Penso che sia una buona idea perché non mi sembra che ci sia motivo di dividersi, bisogna dare una risposta a queste famiglie che aspettano da troppo tempo». Della serie «dire tutto per non dire niente».

Calabresi si mantiene sul crinale anche quando gli chiedono se il Comune possa avere delle colpe nella vicenda: «Veniamo da una situazione particolarmente tempestosa, le inchieste al momento non hanno fatto emergere profili di corruzione o altro, quindi siamo di fronte anche alla necessità di chiarire il percorso, di chiarire le regole a cui bisogna dare una risposta. Questo dipende dal Comune, però le regole sono regole nazionali o regionali».

Ai candidati «chiediamo di firmare una sorta di patto - spiega Filippo Borsellino, portavoce del Comitato - affinché si possa lavorare a livello nazionale e locale, per rilasciare in maniera celere i titoli edilizi che stiamo aspettando».