Occhio alla tecnica del "gattino": così rubano soldi e borse in un attimo

L'inventiva di certi criminali non ha davvero limiti quando si parla di approfittare della fiducia delle persone per sottrarre loro del denaro. Soltanto pochi giorni fa avevamo segnalato una delle nuove tecniche dei ladri, ossia quella delle uova ma, come segnalato da una nostra lettrice, i malviventi possono usare davvero qualsiasi scusa per mettere a segno il colpo.

La tecnica del gattino

Una lettrice de ilGiornale.it ha voluto condividere un episodio che le è accaduto. Ha riferito di essere stata a sua volta vittima di uno di questi criminali, che tuttavia non ha utilizzato le uova per tentare di distrarla.

Ancora molto scossa, la donna ha dichiarato che la terribile esperienza, da cui sta ancora cercando di riprendersi, è accaduta pochi giorni fa. Stava facendo manovra con la propria auto mentre usciva da un parcheggio, quando un uomo ha cominciato a urlare in sua direzione, dicendole che aveva appena investito un gattino con la ruota posteriore.

La donna ha subito arrestato la marcia ed è scesa dall'auto, correndo a controllare. A quel punto il malvivente ha agito rapidamente, sottraendole borsa e cellulare. La lettrice ha gentilmente voluto raccontare la sua esperienza nella speranza di aiutare e mettere in guardia altre potenziali vittime.

Il consiglio resta quello fornito dalle forze dell'ordine: in caso di situazioni sospette, mai lasciare la propria auto. A volte, però, non è facile. Un conto, infatti, possono essere le uova sul parabrezza, un altro è quando si viene accusati di aver fatto del male a un animale indifeso. Non è sempre facile mantenere la lucidità per accorgersi dell'inganno.

La tecnica delle uova

Recente anche l'ultimo episodio di truffa con le uova. In questo caso i malviventi imbrattano il parabrezza dell'auto prescelta con delle uova e, quando la vittima scende dalla vettura per verificare lo stato del vetro, un complice approfitta dell'attimo di distrazione per accedere all'abitacolo del veicolo e prendere borsa, cellulare o altro.

Anche in questo caso, i luoghi maggiormente a rischio sono i grandi parcheggi, specie quelli dei supermercati, dove c'è un continuo passaggio di vetture. Una delle ultime vittime è stata una signora anziana, derubata a Campagnano (Roma). Fondamentale, in quella occasione, l'intervento di un carabiniere fuori servizio, che ha contribuito a dare l'allarme e a catturare uno dei malviventi, un sudamericano.