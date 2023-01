"La tecnica delle uova". Occhio al nuovo trucco, così spillano i soldi

Non ci sono limiti alla fantasia di ladri e truffatori: a Roma sta prendendo campo la tecnica delle uova per derubare vittime ignare.

Cos'è la tecnica delle uova

La tecnica impiegata dai malviventi, spiegano le autorità locali, è piuttosto semplice. In pratica il ladro di turno sceglie la vittima, poi lancia delle uova sul parabrezza dell'auto presa di mira e approfitta della distrazione creata per sottrarre dal veicolo borse, portafogli o altri oggetti di valore. Si tratta, in sostanza, di un metodo piuttosto rudimentale, eppure funziona, perché cominciano a essere molte le persone a denunciare casi di questo genere.

Uno degli ultimi colpi

L'episodio più recente di truffa con le uova si è verificato alcuni giorni a Campagnano (Roma) e a finire nel mirino del malvivente di turno è stata una signora anziana. Due uomini, risultati poi di origine sudamericana, hanno lanciato delle uova sul parabrezza di un'utilitaria posteggiata in via Cassia, approfittando del fatto che alla guida del veicolo si trovasse un'anziana. Quest'ultima, confusa, non ha inizialmente compreso le intenzioni dei due soggetti, ma in suo aiuto è accorso un carabiniere libero dal servizio che si trovava in giro con la famiglia.

Riconosciuto il modus operandi, il militare è corso verso i malviventi, riuscendo a bloccare uno dei due. Ne è nata una colluttazione, al termine della quale il criminale è stato arrestato. Sul posto, infatti, sono arrivati i colleghi del carabiniere, precedentemente allertati da quest'ultimo. A finire in manette un 34enne sudamericano, già noto alle forze dell'ordine. Per lui si sono aperte le porte del carcere.

I consigli delle forze dell'ordine

Simone Pietro Anelli, comandante della compagnia di Bracciano, ha consigliato ai cittadini di prestare sempre la massima attenzione, specie in caso di parcheggio nelle aree vicine ai centri commerciali. Sono questi, infatti, i punti sensibili, proprio per via della continua affluenza di automobilisti.