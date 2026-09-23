Blitz dei Cc in Selinunte. E FdI reclama poteri speciali

Il blitz dei carabinieri in piazzale Selinunte due sere fa si è concluso con 328 soggetti e 48 veicoli controllati, quattro persone sono state denunciate e tre attività commerciali immediatamente sospese per gravi carenze igienico-sanitarie e per l’impiego di lavoratori irregolari. Si è trattato di un servizio di controllo straordinario in una piazza nota per lo spaccio, il degrado, le bische clandestine. Come anticipato dal Giornale, anche il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago (nella foto), proposto da Forza Italia come candidato sindaco del centrodestra, durante il blitz ha fatto un sopralluogo per ringraziare i Cc e discutere con i residenti. Antonio Salinari, coordinatore di FdI nel Municipio 7, sottolinea che «la presenza concreta delle forze dell’ordine sul territorio rappresenta un presidio fondamentale per il rispetto delle regole e per la tutela di residenti e commercianti che lavorano correttamente. Selinunte e San Siro hanno bisogno di controlli costanti, non occasionali. La sicurezza urbana richiede presenza, prevenzione e collaborazione tra tutte le istituzioni competenti. Continueremo a chiedere che l’attenzione su quest’area rimanga alta». Per il capogruppo di FdI Riccardo Truppo il blitz dell’altra sera «è quanto serve a Milano, per troppi anni «è stata amministrata da giunte comunali che evidentemente non amano garantire la legalità ai milanesi senza distinzione di sorta, senza continui tentativi di minimizzare i problemi legati alla sicurezza e cercare di nascondere la testa sotto la sabbia. Milano merita questo genere di attenzioni e poteri straordinari che solo una legge speciale potrebbe garantire. Un tema cosi centrale potrà ben essere al centro del dibattito politico in vista delle prossime elezioni amministrative e nazionali».

Nella stessa serata, come ha riferito ieri la prefettura, è stato effettuato un servizio di controlli interforze anche a Rozzano, concentrati nelle principali strade del centro, da via Lombardia a via Puglie e via Mimose.