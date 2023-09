Il dispositivo di sicurezza rovina il blitz agli ecovandali

Era tutto pronto per il blitz di Ultima Generazione. Gli ecovandali, stavolta, avevano scelto il centro di Bologna per l'ennesima azione di danneggiamento e imbrattamento, prevista per la mattina di domenica 17 settembre.

Il dispositivo di sicurezza predisposto dal questore di Bologna attorno ai luoghi simbolo del capoluogo emiliano - in particolare quelli che affacciano su piazza Maggiore - ha però sventato l'attacco. Intorno all'ora prevista, un gruppetto di attivisti è stato intercettato in piazza Minchetti dalle pattuglie della Digos.

Da mesi Ultima Generazione è protagonista di numerose azioni di imbrattamento in svariate città italiane e non solo. Sempre di domenica è la notizia di un blitz, riuscito, ai danni della Porta di Brandeburgo a Berlino.

In passato erano stati sventati altri blitz. Durante l'ultimo Giro d'Italia alcuni attivisti avevano tentato di ostacolare i ciclisti lanciandosi in mezzo alla strada all'altezza di Meolo, Venezia, venendo subito fermati da agenti della Polizia, della Polstrada e della sicurezza della corsa rosa.

Le iniziative si sono spinte fino ai luoghi delle istituzioni. Lo scorso maggio gli ecovandali avevano tentato di imbrattare con degli estintori le mura del Senato, ma erano stati nuovamente bloccati dall'intervento dei Carabinieri presenti sul posto. Per l'occasione alcune ragazze si erano cosparse di fango.