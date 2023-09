Imbrattata la Porta di Brandeburgo a Berlino: il blitz di Ultima Generazione

Nuovo blitz da parte degli attivisti di Ultima Generazione, che nella giornata di oggi, domenica 17 settembre, hanno preso di mira la celebre Porta di Brandeburgo, monumento simbolo della città di Berlino collocato sul lato occidentale del Pariser Platz, nel quartiere di Mitte.

Gli ecovandali hanno imbrattato tutte e sei le colonne che formano la porta monumentale in stile neoclassico, spruzzando i colori giallo e arancione mediante degli estintori appositamente modificati. Come annunciato da "Last Generation", i membri del gruppo si sono mossi con l'intento di favorire un "cambiamento politico" . Oltre ciò, in Pariser Platz gli attivisti hanno rovesciato della vernice arancione, correndo sulle pozzanghere di colore formatesi. Secondo quanto riferito nelle scorse ore dalle forze dell'ordine locali, sarebbero tredici gli attivisti fermati e tratti in arresto durante il pomeriggio.

Essendo il punto di riferimento più noto di Berlino in tutto il mondo, la Porta di Brandeburgo è per i militanti del gruppo il monumento perfetto in Germania per arrivare a "grandi e promettenti punti di svolta nella storia" . "Finiremo la nostra protesta solo una volta avviato il cambiamento, noi ci siamo, siamo in tanti e restiamo" , promettono.

Si preannuncia un autunno "caldo" per la Germania e in particolar modo per la capitale: lo scorso mercoledì 13 settembre, infatti, i membri di Ultima Generazione avevano annunciato chiaramente la propria intenzione di attuare una serrata campagna fatta di manifestazioni e proteste, di cui l'imbrattamento della Porta di Brandeburgo è un semplice esempio: i membri del gruppo hanno inoltre promesso di voler dar vita a nuovi blocchi stradali per paralizzare la circolazione delle auto.

Il sindaco di Berlino Kai Wegner (CDU) ha attaccato gli attivisti di Last Generation per l'ignobile atto di vandalismo compiuto ai danni del celebre monumento, simbolo della Capitale e di un intero Paese. "Una città che è simbolo anche della libertà di espressione e che ospita dibattiti equilibrati sul nostro futuro" , ha detto, riferendosi a Berlino, il primo cittadino dopo gli episodi di vandalismo. "Con le azioni compiute, questo gruppo non ha solamente danneggiato la storica Porta di Brandeburgo, ma anche il nostro libero dibattito sulle questioni importanti del nostro tempo e del futuro".

Facendo così, i membri di Ultima generazione, ha proseguito il primo cittadino, non hanno dato vita a rivendicazioni legittime ma a danni alla proprietà comune che comportano reati penali: così facendo hanno messo in ombra il problema della difesa del clima portandogli una cattiva notorietà. "Chi prende sul serio la protezione del clima deve prendere le distanze da queste azioni e da questo gruppo" , ha concluso il rappresentante della CDU.