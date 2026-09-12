Bresso, hangar aperti e air show per i cent’anni dell’Aero Club

Due giorni di festa per cento anni di storia e un intero aeroporto da vivere. Il cielo di Bresso oggi domani si prepara a diventare un palcoscenico. L’Aero Club Milano celebra un secolo dalla sua fondazione con un fine settimana dedicato alla storia e al futuro del volo. Si potrà entrare negli hangar, avvicinarsi agli aeromobili e incontrare piloti e appassionati. Che pare saranno almeno parecchi, almeno cinquemila. Il club è nato infatti il 13 settembre 1926 e dal 1960 ha sede a Bresso, intitolato a Franco Bordoni Bisleri, aviatore ed ex presidente. Il momento più atteso di entrambe le giornate sarà l’air show, in programma indicativamente dalle ore 14 e della durata di un’ora. Ma l’esperienza non si limiterà a guardare il cielo: quando l’attività di volo lo consentirà, il pubblico potrà accedere

anche alla zona air side, avvicinarsi agli aeromobili parcheggiati, entrare negli hangar e scoprire da vicino gli spazi e le attività dell’Aero Club. Per un intero weekend il mondo del volo esce dagli hangar e incontra il pubblico con un fitto programma che comprende air show, stand espositivi e aeromobili in esposizione, simulatori di volo, attività interattive con droni, visite guidate agli hangar, incontri con piloti e ospiti, mostre fotografiche, food truck, musica e altri momenti di intrattenimento.

Ospite principale della manifestazione sarà Dario Costa, primo italiano a qualificarsi e a vincere una coppa del mondo della Red bull Air Race, oggi titolare di trenta primati aeronautici. Dario è stato per due anni capo istruttori di volo e teoria della scuola di volo dell’Aero Club Milano e nel pomeriggio di entrambe le giornate è prevista un’intervista a Dario oltre a meet & greet. Oggi arriveranno anche l’ex pilota automobilistico di Formula 1 Eddie Irvine e lo youtuber Jakidale, membro dell’Aero Club Milano e appassionato di volo. «Il Centenario non è una festa soltanto nostra: è una festa per Bresso e per Milano», ha commentato Filippo Colnaghi, Presidente dell’Aero Club Milano. Le porte dello scalo si apriranno alle 10.30, sabato la festa proseguirà con djset fino a mezzanotte. Ingresso gratuito con registrazione sul sito www.aeroclubmilano.it/centenario.