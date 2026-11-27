Manca un mesetto al Natale, se si può dire. Diciamo allora, per non irritare nessuno, che manca un mesetto alla «ricorrenza», alla «solennità invernale», alla «celebrazione di fine dicembre» o ancora, per essere un po’ più laici, alla notte in cui, senza nominare bimbi, capanne, il bue e l’asinello, un anziano signore vestito di rosso, con una lunga barba bianca, porta pacchetti ai bambini calandosi nottetempo dai camini. Nessuna polemica.

Quello di piazza del Duomo quest’anno sarà l’albero del Dono perchè meritoriamente legato ad un progetto di solidarietà ed è bello che sia così. E poi vuoi mettere? Sarà sicuramente più inclusivo, simbolo, politicamente corretto, di una festa di tradizione e socialità. Amen. Ma c’è qualcosa ancora che potrebbe guastare il delicato equilibrio di una ricorrenza che in Comune quest’anno vogliono davvero non offenda nessuno? Forse il panettone?

Potrebbe... E allora meglio cominciare chiamarlo subito in un altro modo, magari «quel dolce lievitato a pasta morbida a forma di cupola, ottenuto da fermentazione naturale con lievito madre e ricco di burro, uova, zucchero, uvetta e scorze di agrumi canditi». Non si sa mai...