L’albero del dono, che «ruba» il nome al Natale porta la discordia e così fa scintille ancor prima di essere acceso. Palazzo Marino da ieri è al centro delle turbolenze e il sindaco non si sottrae e punta il dito contro chi ha innescato le polemiche. Prima li definisce «meschini» e «un po’ ignoranti», poi si chiede se vadano a messa la domenica. Giuseppe Sala risponde così a Fratelli d’Italia, che ha contestato la scelta di Palazzo Marino di chiamare «Albero del Dono» l’abete destinato a illuminare piazza Duomo durante le festività natalizie. Un botta e risposta tra il sindaco e la dirigente cittadina di FdI Deborah Dell’Acqua con tanto di invito a un confronto sulla cristianità. La denominazione dell’albero ha fatto storcere il naso a Fratelli d’Italia. Il partito non contesta il valore dell’iniziativa solidale, ma si domanda perché per promuovere la beneficenza si debba mettere da parte il riferimento al Natale. Una questione che ha riportato al centro del dibattito cittadino il rapporto tra inclusione e simboli cristiani.

Sala non la prende bene. «Nel 2020 si chiamava Albero del Dono e andava bene, adesso no?», replica. Poi affonda: «Tutti questi che criticano, se vogliono fare un confronto con me sul valore del cristianesimo sono più che disponibile. Io domenica ero a messa». Con una stoccata diretta a Dell’Acqua, aggiunge: «Questa signora era a messa, ha da insegnarmi qualcosa sul valore del cristianesimo? Venga a trovarmi e ne discutiamo». Poi, quando gli viene chiesto se la questione dell’Islam politico venga agitata in vista delle comunali del 2027, risponde con un secco «assolutamente sì». Dell’Acqua raccoglie la sfida e restituisce la frecciata: «Non sapevo che per esercitare il diritto di critica nei confronti del sindaco fosse necessario esibire un attestato di frequenza alla messa domenicale». La vice coordinatrice cittadina di FdI accetta l’invito a incontrare Sala, ma ricorda al sindaco che «la fede appartiene alla sfera personale e non spetta al primo cittadino misurare la cristianità dei suoi interlocutori». E chiarisce ancora una volta: «Non ho mai contestato il valore dell’iniziativa, ma la scelta di denominare Albero del Dono quello che rappresenta uno dei simboli del Natale in piazza Duomo». Sulla vicenda interviene anche Amir Atrous, responsabile del Dipartimento Immigrazione di Forza Italia Milano, che definisce la polemica «pretestuosa». Da musulmano, aggiunge, sarebbe il primo a difendere i simboli del cristianesimo. E invita il centrodestra a concentrarsi sui problemi concreti dei milanesi, dalla sicurezza all’emergenza abitativa.

A intervenire nel dibattito è anche l’ex sindaco Gabriele Albertini: «Noi festeggiamo il Natale, la nostra civiltà giudaico-cristiana festeggia il Natale». Albertini giudica sbagliato attenuare il riferimento alle radici culturali della città per non urtare altre sensibilità religiose. Non fa sconti al sindaco anche uno dei possibili candidati sindaco del centrodestra Matteo Perego di Cremnago che sui social (con il like di Letizia Moratti) taglia corto: «Per me e per tutti i milanesi si chiama albero di Natale. Ed è giusto chiamarlo così».

Il capogruppo della Lega in Comune Alessandro Verri e l’europarlamentare del carroccio Isabella Tovaglieri ieri sera sono andati in piazza Duomo per cambaire il nome all’albero: «Non possiamo accettare che, in tutta Europa, si cerchi di eliminare persino la parola Natale, dai mercatini fino all’albero di piazza Duomo a Milano. Proprio per questo abbiamo sostituito la scritta Albero del Dono con Albero di Natale. Un gesto simbolico per ricordare che il Natale non si oscura. Basta con queste folli censure woke». E infine il candidato sindaco della sinistra Mario Calabresi: «Io non faccio polemiche ma a me il nome Natale piace...».

Francesca Neri