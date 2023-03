"Non toccare il mio ragazzo". Se le baby-bulle si ispirano a "Mare fuori"

Calci, pugni, capelli strappati: baby bulle in azione a San Giorgio a Cremano, provincia di Napoli. Una quattordicenne è stata vittima della furia di una dodicenne e delle sue amiche a causa di qualche messaggino di troppo al fidanzatino della “leader” del branco. La giovane è stata salvata dal provvidenziale intervento di un carabiniere ed è stata medicata all’ospedale pediatrico Santobono, dove è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni.

Baby bulle in azione a Napoli

L’episodio è avvenuto sabato sera nel cuore della movida di San Giorgio a Cremano, tra i luoghi più frequentati della provincia di Napoli. Nei pressi del parco pubblico, la quattordicenne è stata raggiunta dalla rivale in amore e dal suo gruppo di amiche – tutte di Barra – circa trenta persone in tutto. “Perché gli telefoni, perché gli mandi i messaggi? È il mio ragazzo” , avrebbe detto la dodicenne secondo quanto riportato dal Messaggero. Ed è subito scattata la violenza: capelli tirati e strappati – mostrati sui social network come “trofeo” da parte delle violente, secondo Il Mattino – poi calci, pugni e schiaffi mentre la vittima era a terra. E ancora, insulti e imprecazioni di ogni tipo.

Come anticipato, a evitare il peggio è stato un carabiniere fuori servizio. Il brigadiere della Radiomobile ha aiutato la quattordicenne a rialzarsi, con il branco di baby bulle in fuga. Domenica la giovane è stata accompagnata al pronto soccorso del Santobono di Napoli: i sanitari le hanno medicato le ferite con diagnosi “tumefazione galea con alopecia, contusione alla colonna vertebrale” . I familiari della ragazzina hanno dunque deciso di sporgere denuncia ai carabinieri di San Giorgio a Cremano. I primi a intervenire in ospedale sono stati i carabinieri della compagnia del Vomero, che hanno già avviato le indagini. Le autorità dovranno identificare il gruppo, è stata informata anche la Procura dei minori.