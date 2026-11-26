Ha collezionato innumerevoli furti, eppure si trova ancora in libertà. Si tratta di un 57enne romeno, trasferitosi a Venezia nel lontano 1999, e da tempo si è trasformato nell’incubo dei cittadini, che lo hanno soprannominato “Sbessoeta”, termine dialettale riferito alla forma pronunciata del suo mento.

A Venezia, del resto, lo conoscono tutti. È Vasile Vecu Maduta, meglio noto come il “re dei borseggiatori”. Il soggetto, infatti, si occupa proprio di borseggi commessi. Alle spalle ha 25 anni di precedenti, tra fermi e denunce per furto. Un primato che non gli fa certo onore.

Stando alle informazioni trasmesse, “Sbessoeta” è solito colpire nelle zone centrali di Venezia, dove si concentra la maggior parte delle persone, tra cui i turisti. I borseggi vengono commessi tra Piazzale Roma, la stazione ferroviaria di Santa Lucia e gli imbarcaderi del centro storico. Fra i suoi “collaboratori”, anche Lafayette, altro noto malvivente.

Per comprendere fino a che punto si spinga l’attività illecita del 57enne, basta pensare che dall’inizio del 2026 è stato arrestato ben 8 volte. Da qui la domanda: come mai si trova ancora a piede libero?

A quanto pare l’ultimo fermo risale allo scorso sabato 21 novembre. L’uomo è stato sorpreso in flagranza di reato nelle vicinanze della stazione di Santa Lucia, uno dei tipici territori di caccia. Ad arrestarlo sono stati gli agenti del nucleo anti-borseggio della Polizia Locale, che lo hanno fermato insieme a due donne di 30 e 34 anni, sue complici. I tre stavano portando via il portafoglio di un turista lettone quando sono stati bloccati dai poliziotti. Tutto inutile, purtroppo.

Lunedì, il giudice ha convalidato il fermo richiesto dalla procura della Repubblica, ma respinto la richiesta di detenzione perché, a suo dire, si tratta di un provvedimento sproporzionato all’entità del fatto contestato. Nei confronti del re dei borseggiatori, solo il divieto di dimora nel territorio di Venezia.

Il problema sta proprio nell’applicazione delle misure cautelari a seconda dell’entità del danno. Malgrado i tanti furti, il carcere non viene considerato un provvedimento proporzionato, e si scelgono misure come il divieto di dimora oppure l’obbligo di firma. Vi è inoltre l’art.162-ter del Codice penale: secondo la norma, è possibile risarcire il danno e, in questo modo, estinguere il reato. È quanto accaduto nell’ultimo episodio che ha visto come vittima il turista lettone. Una situazione che non manca di scatenare discussioni sulla materia.