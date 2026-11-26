La strada di casa, secondo i dati Istat, resta un luogo dove molte donne non si sentono libere. La paura pesa sulla vita di tutti i giorni: secondo il Rapporto BES 2026 si sente sicura a camminare da sola al buio nella propria zona il 44,9% delle donne, contro il 67,6% degli uomini. Così solo il 49,6% dei lombardi, una delle quote più basse d’Italia. Ma il dato che non stupisce se si pensa che Milano è la provincia con più reati denunciati in rapporto agli abitanti (Indice della criminalità del Sole 24 Ore).

Non è solo una questione di sicurezza, ma anche di percezione e se si prova paura questa differenza diventa irrilevante. Anche perchè la paura in città colpisce in modo trasversale: non riguarda solo le donne, ma anche gli anziani, i ragazzi, chi vive da solo. E chi sta dall’altra parte. «Scrivimi quando arrivi»: il messaggio funziona finché qualcuno si ricorda di scriverlo. È da qui che nasce SafeRoute, l’app (disponibile gratuitamente su App Store e Google Play) ideata e sviluppata da tre studenti guarda caso milanesi, Tommaso Paolo Zecchi, Giulio Li Calzi e Pablo Nicolas Russi.

Come funziona? SafeRoute fa sapere a una persona di fiducia se non si arriva a destinazione. Si attiva prima di uscire: durante il tragitto basta un gesto per chiedere aiuto al «guardian», la persona di fiducia scelta dall’utente, che riceve subito un sms con la posizione. Se non si conferma l’arrivo, l’avviso parte da solo, anche se il telefono è spento o in tasca, e il «guardian» riceve un sms con l’ultima posizione nota. La funzione «Chiama il 112» attiva il telefono con il numero già composto, lasciando all’utente la conferma della chiamata, e informando contemporaneamente la propria «sentinella».

L’app propone anche percorsi a piedi che tengono conto delle segnalazioni della community indicando 50 luoghi aperti o presidiati 24 ore su 24 in città. Disponibile anche l’alternativa «Più sicura», che permette di evitare i tratti «da allerta» calcolando l’eventuale tempo aggiuntivo.