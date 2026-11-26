I proprietari di «Luca Calzature» in via Scarpa sono stati avvisati dal portiere del palazzo alle 5 e mezza del mattino. Vetrina sfondata e cassa svuotata. «In sessant’anni di attività», prima in corso Vercelli e da otto in una via limitrofa, «è la prima volta che ci succede - racconta Margherita Pozzi, che porta avanti il negozio storico con il marito Vincenzo Luca -. Furti con destrezza all’interno sì, un’intrusione con vetrina spaccata e i disagi che seguono sul lavoro mai». A loro è successo la settimana scorsa, la notte tra giovedì e venerdì. Ma la coordinatrice provinciale di FdI Deborah Dell’Acqua riferisce che la stessa notte sono state prese di mira altre cinque attività, dal negozio di fiori in corso Vercelli a quello di manicure in piazzale Baracca, il bar-pasticceria di via Belfiore. Qualche giorno prima è toccato a due bar in via Sacco. E in via Soresina sono state danneggiate quattro-cinque auto in sosta.

«I negozi di corso Vercelli, via Frua, via Belfiore e le strade intorno sono presi di mira - denuncia Dell’Acqua-, i commercianti sono molto preoccupati, anche il comitato dei cittadini di via Sacco è in allarme. Questa è sempre stata una zona tranquilla, preservata». L’esponente FdI sottolinea che serve «più presidio notturno. Di giorno i militari pattugliano corso Vercelli ma servono più controlli di polizia anche negli orari notturni, più telecamere. Il quartiere sta morendo, la chiusura di tanti negozi influisce sulla sicurezza, l’illuminazione delle vetrine è importante». Quindi: più lampeggianti. «L’assurdità più grande - ammette - è che i commercianti dopo aver subito un furto sono persino costretti a scusarsi con i clienti per il disagio. Sono le vittime. Chi lavora e tiene vive le strade non può essere lasciato in balia dei ladri».