Caos a Firenze, scoppia la rissa tra stranieri e i cittadini perdono la pazienza: ecco cosa è successo

La misura è colma. L’ennesimo episodio di violenza e degrado avvenuto a Firenze ha scatenato la furiosa reazione della gente, che chiede tempestivi e decisivi interventi da parte delle autorità competenti.

Tutto è cominciato da una rissa scoppiata domenica pomeriggio in via Toselli, nel quartiere di San Jacopino. Intorno alle 19.00, un gruppo di extracomunitari si è affrontato nei pressi di un supermercato, e in breve tempo la situazione è degenerata. In un video pubblicato dal vice segretario della Lega Silvia Sardone si vede chiaramente la colluttazione, che avviene dinanzi agli occhi attoniti delle persone. Grida, calci, pugni. Si odono delle urla, persino un cane che abbaia, sollecitato dalla situazione.

Il Comitato Cittadini Attivi San Jacopino si sta facendo carico del malcontento generale e nella giornata di domani, giovedì 10 settembre, si terrà un’assemblea pubblica in cui sarà affrontato proprio il delicato tema della sicurezza. Alla riunione saranno parteciperanno anche avvocati ed ex agenti della polizia municipale. Da questo si capisce quanto ormai le persone siano stufe dello stato di degrado in cui versa la città.

Rabbia e amarezza emergono anche dai commenti lasciati sotto il video della rissa pubblicato su Facebook dalla Sardone. “Scene inaccettabili, con stranieri protagonisti, che purtroppo si ripetono in molte città”, scrive la rappresentante della Lega. A fare eco alle dichiarazioni di Silvia Sardone sono i tanti messaggi lasciati dagli utenti.

“Non è normale tutto questo, non ci siamo. Esercito, punto”, scrive un follower. “Continuate a cantare Bella ciao... è solo percezione”, sbotta un altro. E, ancora: “Esercito nelle strade!!! E vedete di fare in fretta”. In tanti, infine, invocano la remigrazione.