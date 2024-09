Choc a Milano, ragazzo di 23 anni violentato sui Navigli

Ascolta ora 00:00 00:00

Emergenza sicurezza a Milano, dove un ragazzo di 23 anni è stato soccorso questa mattina dopo essere stato violentato in zona Navigli. Il giovane, comprensibilmente sotto choc, è stato accompagnato alla clinica Mangiagalli, dove vengono accolte le vittime di violenza. Adesso le autorità stanno indagando per verificare il racconto della vittima e risalire ai responsabili.

L'orrore per strada

Secondo quanto riferito sino ad ora da Il Giorno, che ha riportato la notizia, l'allarme è scattato all'alba di oggi, domenica 8 settembre. Il 23enne è stato trovato mentre vagava per strada, in zona Navigli, in stato confusionale. La chiamata agli operatori sanitari del 118 è partita intorno alle 6.30 del mattino e in breve i professionisti hanno raggiunto il luogo segnalato, trovando il ragazzo in stato di forte choc.

Stando alle prime informazioni rilasciate, il 23enne si trovava in stato di alterazione alcolica ed era visibilmente disorientato. A chi chiedeva spiegazioni, avrebbe spiegato di essere stato abusato sessualmente. Secondo il suo racconto, si era incontrato con due persone conosciute su un sito per incontri, ma le cose non sarebbero andate come previsto. Uno dei due, infatti, lo avrebbe assalito e quindi violentato.

Le indagini

Il ragazzo è stato trasportato alla clinica Mangiagalli di Milano per essere sottoposto a dei controlli.

Al momento non si sa molto altro, perché i ricordi del 23enne sono molto annebbiati e confusi. Gli inquirenti che si stanno occupando del caso sono al lavoro per cercare di ricostruire le dinamiche della vicenda e confermare la veridicità del racconto della presunta vittima.