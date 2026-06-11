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Cronaca locale |Articolo in aggiornamento

Cinisello Balsamo, cosparge il padre di liquido infiammabile e lo lascia morire tra le fiamme

Il figlio dell’uomo, un 47enne affetto da disturbi di personalità, è stato bloccato e arrestato

Cinisello Balsamo, cosparge il padre di liquido infiammabile e lo lascia morire tra le fiamme
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Articolo in aggiornamento

Orrore nella notte a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, dove un uomo di 73enne è morto tra le fiamme in un’abitazione alla periferia del paese. Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni, si tratterebbe di un omicidio. Il figlio della vittima, un 47enne affetto da disturbi di personalità, è stato bloccato e arrestato: avrebbe colpito il padre con un oggetto contundente, salvo poi cospargere il corpo con un liquido infiammabile e lasciarlo morire tra le fiamme.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Sesto San Giovanni che hanno domato l’incendio prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, constatando il decesso dell’anziano. Sul posto il pubblico ministero della Procura di Monza, che coordina le indagini, con la presenza del medico legale e della Sezione Investigazioni Scientifiche.

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