Caos in centro a Venezia: turista reagisce al furto e si azzuffa con le borseggiatrici

Un gruppo di borseggiatrici tenta il colpo sul Ponte di Rialto, ma la situazione ha preso una piega inaspettata quando la vittima ha deciso di non subire il furto. Il turista preso di mira, infatti, si è accorto di cosa stava accadendo e ha reagito con veemenza, dando inizio a una vera e propria colluttazione.

Questo quanto accaduto sabato 15 agosto a Venezia, città ormai infestata da tempo dai ladri di strada. Stavolta, però, non è andata bene alle criminali. In un video diffuso in rete, si vedono chiaramente tre donne circondare un turista, riuscendo anche a sfilargli la borsa. Purtroppo per loro l’uomo è attento e si accorge immediatamente del pericolo, facendo di tutto per riprendersi quanto gli è stato tolto. Da qui lo scontro fisico.

La scena è stata naturalmente notata anche da altri turisti e passanti, che si sono fermati per dare manforte alla vittima. In breve, le borseggiatrici si sono ritrovate esposte. La situazione si è scaldata parecchio, tanto che avrebbe potuto degenerare in fretta. Per fortuna sono arrivati gli agenti della Polizia Locale, che hanno riportato la calma.

A riportare la notizia è stato il canale social “Venezia NON è Disneyland”. Stando agli amministratori della pagina, due delle borseggiatrici erano maggiorenni, mentre una minorenne. Le due sono state denunciate a piede libero, mentre la più giovane è stata affidata a una comunità. In sostanza, nessuno ha veramente pagato, dato che le maggiorenni sono tornate immediatamente in libertà. Un fatto, questo, che provoca malcontento e amarezza.

“Ennesimo furto oggi sul ponte di Rialto. Ma questa volta la vittima non si è girata dall’altra parte: ha reagito e anche alcuni cittadini sono intervenuti per aiutarla”, si legge nel post di “Venezia NON è Disneyland”. “Pochi minuti dopo è intervenuta la Polizia Locale: le due borseggiatrici maggiorenni sono state denunciate a piede libero, mentre la minore è stata affidata a una comunità. Le due adulte, dopo il provvedimento, sono tornate immediatamente in libertà”.