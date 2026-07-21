Sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano.Sul posto polizia e personale dei vigili del fuoco. La bambina, che era in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più emergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione.
Como, bimba di 10 anni si tuffa nel lago e scompare: ricerche in corso
La piccola era con i genitori davanti al Tempio Voltiano. Vigili del fuoco e polizia al lavoro in una zona vietata alla balneazione.
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