Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 05:41
In evidenzaAggiornato alle ore 05:41
Cronaca locale

Avanzano i lavori. Ospedale no stop: crescono ricoveri, visite ed esami

Le degenze aumentate del 19% e prestazioni ambulatoriali dell’1,23% grazie anche al personale assunto

Marta Bravi
Giallo a Messina: un uomo trovato morto in un bagno del Policlinico
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Sarà pronto per fine ottobre il nuovo ospedale Policlinico, che prevede la realizzazione del Padiglione Sforza e la progressiva riqualificazione dei vecchi edifici. «In questi giorni si sta procedendo allo smontaggio del bypass, una deviazione di tutti i sottoservizi fatta per lasciare spazio alle fondamenta del nuovo padiglione. La caratteristica del cantiere per il Nuovo Policlinico - racconta il presidente della Fondazione Cà Granda Policlinico Marco Giachetti, che ha seguito passo passo i lavori - è stata quella di andare avanti negli anni, senza interrompere nemmeno un giorno l’attività ospedaliera». Anzi, nei primi 6 mesi del 2026 si registra addirittura un aumento dell’1,23% del volume dei ricoveri e del 19% nelle prestazioni ambulatoriali rispetto al 2025.

Il settore A (degenza pazienti adulti) del Padiglione Sforza, è stato inaugurato ad aprile, ospita circa 400 posti letto e specialità come Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale, Medicina, Oncologia, Malattie Infettive, Gastroenterologia e Patologia della gravidanza e la Dialisi, con una nuova area attiva 24 ore su 24 per pazienti adulti e pediatrici. Il settore B, che si affaccia sul grande giardino pensile, è l’area dedicata alla salute della donna, del neonato e del bambino, e comprende reparti pediatrici, neonatologia e ostetricia e gli spazi dedicati al Pronto Soccorso Pediatrico e al Pronto Soccorso Ostetrico, è praticamente finito. Sarà «arredato» da settembre, mentre sono in via di ultimazione le sale operatorie. Il Giardino pensile vedrà la piantumazione degli alberi tra ottobre e novembre, mentre le piantine e le erbe officinali sono già state messe a dimora.

Tra dicembre e gennaio verranno traslocati arredi, macchinari e tutto quello che serve, da settembre verranno attivate le dialisi. Da gennaio mentre i ricoverati rimarranno nei padiglioni esistenti fino alle dimissioni, i pazienti nuovi verranno ricoverati nel Padiglione Sforza, in modo da rendere soft il passaggio dalla vecchia alla nuova struttura. «Durante il cantiere la modifica più importante apportata al progetto è stata la decisione di collocare la logistica al posto del parcheggio sotterraneo - spiega Giachetti - tutto il materiale necessario, che ora è in deposito a San Giuliano, verrà conservato nella pancia del nuovo corpo centrale ottimizzando l’organizzazione interna, tempi e costi. Il parcheggio sarà ricavato sotto il padiglione Croff per un totale di 600 posti».

«Rispetto a un progetto che risale a qualche anno fa sono state apportate delle modifiche organizzative perché l’ospedale sta crescendo su alcune specialità, in particolare l’area chirurgica, la cardiochirurgia e l’emodinamica e quindi anche la dislocazione dei posti letto nei singoli reparti, piuttosto che l’allestimento delle sale operatorie, è stato modificato - spiega il direttore generale dell’Irccs Matteo Stocco -. Modifiche pensate per garantire un potenziamento della nostra attività e della capacità recettiva perchè l’ospedale nel frattempo sta seguendo una sua strategia di evoluzione».

Nello Sforza si concentrano i reparti medico-chirurgici e materno-infantili, il collegamento tra edifici è garantito dalla riqualificazione dei percorsi sotterranei esistenti, assicurando continuità funzionale con l’intero presidio ospedaliero. Il Settore A (degenza pazienti adulti) e Settore B (degenza pediatrica) sono dedicati prevalentemente alle degenze, mentre i livelli inferiori ospitano dialisi e pronto soccorso (ostetrico-ginecologico e pediatrico). Questa riorganizzazione prevede una maggiore integrazione tra discipline: «Alcuni indicatori come il minutaggio assistenziale del ricovero per gli infermieri e la condivisione di pazienti che hanno patologie affini o multiple migliorano la nostra capacità di cura - racconta Stocco -. Non solo, è stato potenziato un blocco operatorio, ingrandita la rianimazione dell’area cardio, stiamo crescendo molto sulla chirurgia dei trapianti (raddoppiati i trapianti di fegato dal 2023). Raddoppiano anche le macchine per la diagnostica pesante, cioè TAC e risonanze che ci consentiranno di aumentare i pazienti esterni - già cresciuti del 10% grazie a M4 - ma anche di velocizzare le procedure per i degenti. In parallelo è stato rafforzato il personale, salito da 3.850 dipendenti a 4.400 in 2 anni». L’impatto del nuovo Policlinico sul sistema sanitario regionale è stimato in 7,5 milioni di ricoveri e prestazioni ambulatoriali aggiuntivi nei primi 6 mesi dell’anno.

Policlinico Di Milano

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.