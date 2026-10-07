“Faccio presto non urlare”. La violenza choc del senegalese sulla 40enne

Officina abusiva trasformata in base dello spaccio a Velletri, vicino Roma. I carabinieri hanno dato esecuzione a un' ordinanza che dispone 17 misure cautelari (5 arresti in carcere, 5 ai domiciliari, 5 sottoposti all'obbligo di dimora e 2 all'obbligo di presentazione in caserma). Dalle indagini dei militari della compagnia di Velletri � emersa l'esistenza di un sodalizio dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti tra Velletri, Lariano e il nord pontino, con modalit� organizzate e strutturate, caratterizzato da una precisa suddivisione dei compiti tra i vari sodali: alcuni organizzavano gli incontri per la consegna della droga mentre altri della gestione della logistica. Il gruppo utilizzava un'officina abusiva per lo stoccaggio e alla distribuzione di cocaina, hashish e marijuana, nonch� al coordinamento delle attivit� di spaccio. Nel corso delle operazioni e dell'attivit� investigativa sono stati eseguiti 9 arresti in flagranza di reato. Sono stati inoltre sequestrati oltre mezzo chilo di sostanza stupefacente di vario tipo e una "pen gun", (ossia un'arma da fuoco di piccole dimensioni camuffata per sembrare una comune penna) che pu� a esplodere singoli colpi calibro 9x21, insieme a centinaia di cartucce e proiettili. 7 OTTOBRE 2026. ANSA/CARABINIERI + UFFICIO STAMPA, PRESS OFFICE, HANDOUT PHOTO, NO SALES, EDITORIAL USE ONLY + NPK

Un vero e proprio racconto dell’orrore quello della donna di 40 anni assalita da un cittadino straniero intenzionato ad abusare di lei. Il fatto si è verificato a Cervia, in provincia di Ravenna, e ha destato grande clamore.

Stando alla ricostruzione dei fatti fornita dagli inquirenti, la vittima stava attraversando il centro cittadino intorno alle 4.30 di domenica, quando è stata notata dal suo aguzzino, un 28enne di nazionalità senegalese. Il giovane, in sella a una bicicletta, si è avvicinato alla donna, provando a interagire con lei, ottenendo però un rifiuto. La vittima si sarebbe finta in attesa del proprio compagno nella speranza di scoraggiare l’extracomunitario. Tutto vano.

Lo straniero ha infine aggredito la 40enne, trascinandola con la forza nel parco vicino a via Cardano. A quel punto c’è stata una colluttazione. La donna ha cercato di liberarsi e scappare, ma il giovane è riuscito a bloccarla sull’erba, stringendole il collo e tenendola ferma con il proprio peso. “Lui ha detto che non dovevo farlo e ha iniziato a prendermi per il collo: ero con la testa sull’erba e lui era sopra di me”, ha raccontato la vittima alle forze dell’ordine, come riportato da Il Resto del Carlino.

Deciso ad abusare sessualmente di lei, lo straniero le ha strappato i vestiti, ma proprio in quel momento, le grida della donna hanno fortunatamente richiamato l’attenzione di una pattuglia di carabinieri.

I militari hanno colto il 28enne sul fatto, ancora sopra la vittima. Alla vista delle divise, lo straniero ha dichiarato: “Non sono stato io” e si è dato a una fuga scomposta, gettandosi in mezzo alla statale senza pensare alle auto di passaggio.

Alla fine il soggetto è stato fermato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile e arrestato per tentata violenza sessuale. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di mezzo grammo di hashish. A quanto pare si tratta di un giovane senza fissa dimora, residente a Cervia e disoccupato.

Comparso davanti al giudice, non ha voluto rispondere alle domande. Per il momento si trova recluso dietro le sbarre della casa circondariale di Rimini.

La vicenda ha ottenuto grande attenzione da parte della comunità. Mirko Boschetti, sindaco di Cervia, ha preso una posizione netta. “Quanto accaduto a Cervia nella notte tra sabato e domenica, nella zona di via Cardano, dove una donna è stata vittima di un tentativo di violenza sessuale da parte di un giovane di origine senegalese, è un episodio gravissimo che non può essere sottovalutato”, ha dichiarato, come riportato da La Voce di Cesenatico. “Qualora ne ricorrano i presupposti tecnici, come Amministrazione comunale ci costituiremo ovviamente parte civile nel procedimento”, ha aggiunto. “La sicurezza, e quella delle donne in particolare, è una priorità e su questo non intendiamo arretrare “, ha concluso.